Зеленський із прем'єром Японії домовився про проведення конференції з відновлення України [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський у кулуарах саміту "Великої сімки" зустрівся з прем'єр-міністром Японії Кісідою Фуміо. Вони, серед іншого, домовилися про проведення конференції з відновлення України.
Про це повідомляє президент у Twitter.
"Домовилися про проведення українсько-японської конференції з відновлення України та залучення до цього процесу приватного бізнесу. Розраховую і на підтримку з боку Японії щодо проведення глобального саміту з реалізації української формули миру", - заявив Зеленський.
Він разом із прем'єром Японії також обговорили подальші кроки з підтримки України, зокрема, що стосується посилення матеріально-технічних можливостей сил оборони України та розмінування територій.
Крім цього Зеленський розповів Фуміо про ситуацію на фронті і заявив про важливість японських санкцій щодо РФ.
Крім того, сторони обговорили можливість японських інвестицій у галузях виробництва водню, літієвих акумуляторів, автомобілів, енергетичного обладнання, а також у будівництво шляхопроводів і залізничної інфраструктури.
"Вдячний Японії за пакет фінансової допомоги на суму 7,6 млрд доларів, який будо виділено раніше, а також за рішення прийняти на лікування поранених українських військовослужбовців та за 100 додаткових вантажних автомобілів", - заявив Зеленський.
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