Літній Миколай 2023: сувора заборона свята 23 травня [ Редагувати ]
Літній, або Весняний Миколай, відзначається щороку 22 травня. Це народне свято за церковними канонами називається Перенесення мощей Святого Миколая з Мір Лікійських у Барі. Свято має багато традицій, а також, як без них, суворих заборон.
Відомо, що все своє життя Микола займався благодійністю, був покровителем і захисником моряків, помічником для бідних і втішником для скривджених. Також святий міг забезпечити віруючим сімейне щастя, тому багато православних 22 травня моляться Миколаю про благополуччя і любов.
Що не можна робити на Миколая
З давніх-давен люди вірили, що на свято не можна стригти волосся, займатися рукоділлям, адже це пов'язано з гострими предметами. Їх у руки брати не можна ні в якому разі.
Якщо людина попросила вас про допомогу, їй у жодному разі не можна відмовляти. Інакше родина буде терпіти злидні й нещастя сім років поспіль.
Також намагалися не тримати борг до цього дня, бо не буде фінансів ще цілий рік. Тому краще всі борги роздати до свята.
Вважалося, що в цей день дуже небезпечне море, тому не можна вирушати в плавання. Також не можна плавати в річці.
Звісно ж, як у будь-яке церковне свято, не можна в цей день сваритися, лаятися, бажати комусь зла чи кривдити інших.
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