Літній, або Весняний Миколай, відзначається щороку 22 травня. Це народне свято за церковними канонами називається Перенесення мощей Святого Миколая з Мір Лікійських у Барі. Свято має багато традицій, а також, як без них, суворих заборон.

Відомо, що все своє життя Микола займався благодійністю, був покровителем і захисником моряків, помічником для бідних і втішником для скривджених. Також святий міг забезпечити віруючим сімейне щастя, тому багато православних 22 травня моляться Миколаю про благополуччя і любов.

Що не можна робити на Миколая

З давніх-давен люди вірили, що на свято не можна стригти волосся, займатися рукоділлям, адже це пов'язано з гострими предметами. Їх у руки брати не можна ні в якому разі.

Якщо людина попросила вас про допомогу, їй у жодному разі не можна відмовляти. Інакше родина буде терпіти злидні й нещастя сім років поспіль.

Також намагалися не тримати борг до цього дня, бо не буде фінансів ще цілий рік. Тому краще всі борги роздати до свята.

Вважалося, що в цей день дуже небезпечне море, тому не можна вирушати в плавання. Також не можна плавати в річці.

Звісно ж, як у будь-яке церковне свято, не можна в цей день сваритися, лаятися, бажати комусь зла чи кривдити інших.