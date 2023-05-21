Над Чорним морем силами ППО України збито ворожий винищувач Су-35. Про це повідомляють деякі моніторингові пабліки.

За попередніми даними - екіпаж катапультуватись не встиг. Ворожий літак був збитий в Чорному морі неподалік Залізничного Порту. Перед цим винищувач ворога здійснив пуски керованих авіаційних бомб у бік Херсонщини.

Су-35 - російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, глибока модернізація Су-27. Станом на серпень 2021 року було збудовано 124 таких машини. Вартість однієї одиниці - 2 млрд рублів.

Винищувач Су-35С

За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 21 квітня окупанти втратили в Україні 308 літаків і 294 гелікоптери.