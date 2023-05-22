Окупанти б'ють по Харкову та області, пуски ракет тривають [ Редагувати ]
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російські окупанти знову взялися за обстріли Харкова та області. Мешканців просять не ігнорувати тривогу.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги", - написав він.
Синєгубов наполегливо радить залишатися в укриттях.
За даними начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника, наразі продовжує фіксуватись ворожа активність та пуски ракет з Бєлгорода.
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