Парламентська асамблея НАТО визнала злочини рф проти України геноцидом [ Редагувати ]
Парламентська асамблея НАТО визнала злочини росії проти України геноцидом, а терористичний режим країни-агресора - рашизмом.
Про це повідомляє голова постійної делегації України у ПА НАТО Єгор Чернєв.
Він повідомив, що на сесії асамблеї у Люксембурзі декларацію ухвалили одностайно.
"Крім того, ПА НАТО закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу і погодити наступні конкретні кроки для вступу України до НАТО", - написав Чернєв.
Він назвав декларацію дипломатичною перемогою Україну, у якій враховані всі наші ключові побажання щодо фінального тексту.
Зокрема, у декларації йдеться про підтримку міжнародного трибуналу, допомогу Україні до перемоги та після неї, засудження ідеології рашизму, відновлення територіальної цілісності, а також про санкції, репарації, план Маршалла та багато іншого.
"Фундамент до саміту НАТО у Вільнюсі закладений. Парламентарі країн Альянсу свою позицію висловили. Тепер справа за урядами", - додав він.
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