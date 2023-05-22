Парламентська асамблея НАТО визнала злочини росії проти України геноцидом, а терористичний режим країни-агресора - рашизмом.

Про це повідомляє голова постійної делегації України у ПА НАТО Єгор Чернєв.

Він повідомив, що на сесії асамблеї у Люксембурзі декларацію ухвалили одностайно.

"Крім того, ПА НАТО закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу і погодити наступні конкретні кроки для вступу України до НАТО", - написав Чернєв.

Він назвав декларацію дипломатичною перемогою Україну, у якій враховані всі наші ключові побажання щодо фінального тексту.

Зокрема, у декларації йдеться про підтримку міжнародного трибуналу, допомогу Україні до перемоги та після неї, засудження ідеології рашизму, відновлення територіальної цілісності, а також про санкції, репарації, план Маршалла та багато іншого.

"Фундамент до саміту НАТО у Вільнюсі закладений. Парламентарі країн Альянсу свою позицію висловили. Тепер справа за урядами", - додав він.