Армія рф продовжує накривати потужним вогнем Донеччину. В епіцентрі бойових дій й досі залишаються Бахмут та Мар'їнка. Там триває евакуація мирного населення.

А у Старобільському районі на Луганщині росіяни готують до війни ув'язнених із колоній за, так би мовити, скороченою програмою. Огляд останніх новин з Донеччини зібрала Ольга Куріленко.

На Луганщині окупанти з важкої артилерії вкотре атакували мирні населені пункти. Ворожих ударів зазнали Стельмахівка, Макіївка, Білогорівка та Невське. Дехто з місцевих залишився навіть без документів.

Евакуювали двох осіб з прифронтового селища. Зараз відвеземо їх до стабілізаційного пункту, там їх оглянуть лікарі. Будемо вирішувати питання з документами, у них всі документи згоріли під час обстрілу.

Задля поповнення живої сили росіяни вирішили готувати до бойвих дій засуджених - за скороченою програмою.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

На тлі значних втрат живої сили, російське військовим керівництво прийняло рішення щодо скорочення до 10 днів терміну підготовки особового складу із числа засуджених, базовий табір яких розгорнуто у Старобільському районі Луганської області. Раніше до зазначеного табору привезли з місць позбавлення волі на території росії близько 1000 осіб поповнення.

Армія РФ продовжує нищити, і без того, майже повністю зруйновану Авдіївку. Минулої доби окупанти обстріляли місто 9 разів, зокрема, і касетними боєприпасами. Пошкоджено будинки та територію коксохімічного заводу. Одна людина загинула, ще четверо дістали поранень.

В Авдіївці ситуація важка, постійні обстріли як з танків, так і авіація, авіаудари здійснюються постійно. ВАвдіївці, на жаль, продовжують гинути цивільні люди, які не захотіли евакуюватися.

У Торецьку напередодні рашисти пошкодили 8 будинків, адмінбудівлю та школу. Виникло кілька пожеж.

Також двома ракетами росіяни поцілили на територію шахти і в Пункт незламності - минулося без жертв. У Часовому Яру внаслідок ворожої атаки зруйновано житлові будинки і промислові будівлі. Загинула одна людина. Жителям прифронтового міста волонтери пропонують евакуюватися.

Постійними бомбардуваннями окупанти нищать комунікації. Люди постійно страждають від нестачі води. Їм на допомогу приходять рятувальники Донеччини.

Підрозділи сил оборони відбили атаки противника в районі Мар'їнки. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Постріли тут не вщухають ні на мить.

"Якщо є пекло, то воно саме в Бахмуті" - так кажуть про ситуацію жителі, які вже виїхали до більш безпечного місця.

- Стреляли очень часто, бывало ночью даже стреляли. Бывало, что за вторую стенку выбегали, а дальше за третью. В последнее время мы жили в подвале. У нас очень красивый город был, один из красивейших городов, зеленый, утопающий в розах. И сейчас этого города просто нет.

Сили оборони продовжують захищати кожен клаптик української землі. Наші воїни вдало ліквідували осередки загарбників, які планували перейти в наступ. Рашисти втратили цілу штурмову бригаду.

А так, у районі Бахмуту українські військові знищили ворожий "Орлан".