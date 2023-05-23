Скористатися ваучером можуть українці, віком від 45-ти та страховим стажем більше 15 років.

Вдосконалити свої навички чи здобути нову професію. Ваучери на навчання набирають популярності в Україні. Хто може безкоштовно підвищити кваліфікацію і на кого є можливість перевчитися, дізнавалася Ольга Лучек.

Ваучер на навчання - реальний шанс здобути професію чи підвищити фаховий рівень. Потрібен лише паспорт, ідентифікаційний код і диплом про вже отриману освіту. А далі - саме бажання вчитися. Людмила у 48 років вирішила підвищити свою кваліфікацію. Жінка цікавиться харчовими технологіями, ось і зараз показує нам світлини з першого заняття, готувала справжню італійську пасту.

Людмила Саранчук, жителька Чернівців:

Замішували пасту, приготування було дуже цікавим і такий змістовний модуль. Про курси дізналася з соціальних мереж, на сайті побачила, що люди віком від 45 років можуть пройти курс підвищення кваліфікації і зокрема це було на базі Чернівецького торгово-економічного інституту.

Перенавчання чи підвищення кваліфікації - новий тренд, котрий зараз надиктовує ринок праці. Людмила переконана, систематично оновлені знання та набутий досвід допомагають працівнику залишатися конкурентним, та й шанси знайти роботу - значно зростають. Людмила каже, головне - безкоштовно.

Людмила Саранчук, жителька Чернівців:

Тут велика сума таки, великий плюс і в бюджет сімейний і плюс те, що ми могли поспілкуватися з колегами, побачити нові технології.

У цьому закладі наразі можна підвищити свою кваліфікацію за спеціальностями харчові технології та готельно-ресторанна справа. І вони мають попит. 25 буковинців виявили бажання скористатися ваучером і вже розпочали навчання.

Ольга Романовська, викладачка Чернівецького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету:

Я ділюся новими стандартами, тому що зараз законодавство дуже змінюється, ми йдемо в напрямку до Європейського союзу, то і використовувати європейські стандарти ми мусимо.

Ірина Лошенюк, заступниця директора Чернівецького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету:

180 годин - це дуже поважна кількість годин, яка вимагається для осіб такого рівня, дуже сподіваюся, що вони отримують корисний, цікавий професійний досвід.

Ваучером передбачене фінансування на майже 27 тисяч гривень. І вже сорок жителів області його отримали.

Любов Кожолянко, директорка Чернівецького обласного центру зайнятості:

Що таке ваучер, це перш за все документ встановленого зразка, який дає право на перенавчання, перекваліфікацію і підвищення кваліфікації, здобуття другої вищої освіти.

Скористатися ваучером можуть українці, віком від 45-ти та страховим стажем більше 15 років. Ваучер видають переселенцям, учасникам АТО чи колишнім військовим, особам з інвалідністю. Серед умов людина повинна працювати і мати бодай якусь освіту.

Любов Кожолянко, директорка Чернівецького обласного центру зайнятості:

Сума ваучера варіюється в залежності від навчання, якщо це підвищення кваліфікації, то ця сума буде менша дещо. Якщо вартість самого навчання вона перебільшує вартість саме 27 тисяч гривень, то або учбовий заклад, або роботодавець, або сам наш претендент на отримання такого ваучера він може покрити різницю цього навчання власними джерелами.

Ваучер дає можливість українцям опанувати 130 професій. Навчатися за ним можна за спеціальностями IT-технології, будівництво, транспорт, освіта, медицина, сільське господарство та ніші. Людина самостійно обирає професію, заклад та форму навчання.