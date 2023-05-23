Окупанти мають лише одну стратегію - зруйнувати українську державність. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генштабу ЗСУ (2006-2010) Ігор Романенко.

"Вони (окупанти - ред.) мають одну стратегію. Вона полягає у тому, щоб зруйнувати нашу державність, але вони бачуть, що це вже нездійсненне завдання, мрія. Тому на поточний час вони скоріше боряться за те, стратегічно щоб легитимізувати захоплені території, на що ми, звичайно, піти не можемо. Ми будемо відвойовувати всі наші окуповані землі у ворога", - зазначив Романенко.

Він додав: "Ракетними ударами вони мають за мету... Ну, вони дуже нервуються з приводу того, що очікують наші наступальні дії. Тому хочуть нанести якісь удари, щоб знизити ступінь тієї підготовчої діяльності".