Повітряна тривога лунала в дев'яти регіонах країни: як пережила атаку Дніпропетровщина [ Редагувати ]
Повітряна тривога лунала вночі в дев'яти регіонах країни. Силами протиповітряної оборони було збито щонайменше чотири "Шахеди". А за добу - усі 23. Також знищено 4 крилаті ракети, російський ударний вертоліт Мі-24 та з десяток ворожих розвідувальних безпілотників.
А от як пережила Дніпропетровщина масовану повітряну атаку? Напередодні ворог випустив по області 15 ударних дронів та крилаті ракети. Більшість цілей знищили, але є і влучання. Олена Мендалюк - з подробицями далі.
Балістичні, крилаті ракети та ударні дрони. Проти ночі 22 травня Дніпро та область пережили найбільш масову атаку росіян від початку війни. З інтервалом не більше хвилини пролунало близько п'ятнадцяти вибухів. Згодом люди почали викладати в інтернет відео з наслідками обстрілів.
Від ночі правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки. Зокрема, знищено одну з частин ДСНС. А це кількаметрова вирва від вибуху.
Поранень зазнав рятувальник. Знищено більше 20-ти одиниць техніки. Деякі машини перетворилися на металобрухт, інші вщент посічені осколками.
Сергій Ковтонюк, начальник відділу зв'язків зі ЗМІ ГУ ДСНС України в Дніпропетровській обл.:
Знищено більш ніж 10 вантажних та легкових автомобілів та стільки ж одиниць спецтехніки пошкоджені. Побиті 25 приватних машин та 2 автобуси.
А це вже наслідки ворожої атаки на Синельниківський район.
Олена Мендалюк – кореспондентка:
О пів на 4 ранку місцеві прокинулися від потужного вибуху. Поміж будинків прилетів снаряд. Вирву вже засипали, але за словами жителів, вона була завглибшки у людський зріст. Вибухова хвиля була настільки потужною, що понівечено більше 5 багатоквартирних будинків.
І це лише неподалік епіцентру вибуху. Загалом без вікон та дверей залишилися близько ста квартир. Постраждало семеро людей. Розсічений лоб уже замазала йодом пані Ольга.
Ольга Висотіна, постраждала:
Почула сьогодні один, але громкий, ось цей, що получилось. Я підхватилась, а Коля біжить з тої кімнати, Оля ти жива, кажу жива. Тільки кажу лоб в мене щось болить. Все.
На жінку полетіли вікна. Вибуховою хвилею їх вирвало з рамами. По стінах пішли тріщини, а замість балкона - лише дірка. Господар, пан Микола, не приховує злості.
Осьо взорвалося. Смерть російським окупантам. Я скажу, скільки, я їх задавлю. Всю жизнь.
Після російського обстрілу, ця двоповерхівка в аварійному стані. Вибуховою хвилею знесло дах, вирвало вікна, в стінах - тріщини. Тут мешкало 16 родин. Нині квартири для проживання непридатні.
Олег – постраждалий:
- З м'ясом вікно вирвало - одне, друге. Ось так протягом пішли. Ну і меблі, ви ж бачите. - Чи можна по ось цим отворам сказати, наскільки багато осколків летіло і чи велика вибухова хвиля була? - Та майбуть, потужність, неабияка була. Осколки, ви ж бачите. Наскільки попробивало стіну. - Так.
Влада пропонує постраждалим людям відселення, доки триватимуть ремонтні роботи.
Тетяна Безп'ята, заступниця селищного голови:
Криша знімається. Пошкоджена покрівля буде проходити заміна - це десь 600 квадратних метрів. Це на самому великому, де повністю пошкоджено і на 2 будинках 2/3 також зараз проходить роботи. Знімають пошкоджений будівельний матеріал.
Дахи тимчасово накривають плівкою. Будівельні матеріали роздають і власникам житла, аби вони закривали вибиті вікна. Люди, хоч і в розпачі, стараються спасти своє майно.
Світлана, власниця пошкодженого житла:
Про такий акт. Та щоб його… усіх їх. Говорять, що брати, що там є наші брати і сестри, ну вони не люди, одним словом, нелюди.
Благодійні фонди на місці ракетного удару роздають постраждалим матраци, подушки, постільну білизну та рушники. А фахівці відновлюють електрику, лагодять газогін. Щоб повністю ліквідувати наслідки російського масованого удару знадобиться чимало часу.
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У ніч на 22 травня рашисти атакували Дніпро. У соцмережах пишуть, що перші вибухи у місті пролунали приблизно о 02:55. Повторно ворог атакував місто о 03:30. Під час повітряної атаки у Дніпрі пролунало щонайменше 15 вибухів
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