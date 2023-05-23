Єврокомісія виділила Україні новий транш на 1,5 млрд євро [ Редагувати ]
У вівторок, 23 травня, віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив про те, що Європейська комісія виділила Україні четвертий транш макрофінансової допомоги на 1,5 млрд євро. Про це він написав у Twitter.
Україна отримала новий транш у рамках кредитної програми MFA+, що передбачає виконання певних умов і не пов'язана з моніторинговою програмою МВФ.
Ця регулярна підтримка ЄС допомагає Україні задовольнити фінансові потреби, як от виплати зарплат, пенсій, ремонт критичної інфраструктури.
Таким чином, виплати Євросоюзу в рамках макрофінансової допомоги цьогоріч сягнуть уже 7,5 млрд євро.
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