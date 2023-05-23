Уряд спрямує додаткову субвенцію у розмірі 588 мільйонів гривень на післявоєнне відновлення України. Її розподілять між сімома регіонами, які особливо постраждали від російського вторгнення.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

"Допомагаємо також регіонам та громадам, які особливо постраждали від війни. Сьогодні ухвалимо рішення про розподіл додаткової субвенції для регіонів", - розповів він.

Хто отримає кошти

За словами Шмигаля, 588 млн грн буде виділено бюджетам наступних областей, які потрібно буде реалізувати цього року. А саме:

Дніпропетровської;

Донецької;

Запорізької;

Київської;

Одеської;

Полтавської;

Харківської.

На що можна буде витратити

Вказані кошти виділяються на реалізацію 26 проектів у межах спільної з Європейським інвестиційним банком надзвичайної програми.

"Ці 26 проектів спрямовані на відновлення лікарень, навчальних закладів, ЦНАПів, громадських та культурних центрів", - додав голова уряду.