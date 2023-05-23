В Україні виділили додаткові гроші на відновлення: які області отримають [ Редагувати ]
Уряд спрямує додаткову субвенцію у розмірі 588 мільйонів гривень на післявоєнне відновлення України. Її розподілять між сімома регіонами, які особливо постраждали від російського вторгнення.
Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.
"Допомагаємо також регіонам та громадам, які особливо постраждали від війни. Сьогодні ухвалимо рішення про розподіл додаткової субвенції для регіонів", - розповів він.
Хто отримає кошти
За словами Шмигаля, 588 млн грн буде виділено бюджетам наступних областей, які потрібно буде реалізувати цього року. А саме:
- Дніпропетровської;
- Донецької;
- Запорізької;
- Київської;
- Одеської;
- Полтавської;
- Харківської.
На що можна буде витратити
Вказані кошти виділяються на реалізацію 26 проектів у межах спільної з Європейським інвестиційним банком надзвичайної програми.
"Ці 26 проектів спрямовані на відновлення лікарень, навчальних закладів, ЦНАПів, громадських та культурних центрів", - додав голова уряду.
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