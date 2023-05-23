Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

Необхідність посилення протиповітряної оборони, в тому числі за допомогою винищувачів F-16, та збільшення кількості боєприпасів - були ключовими темами нашого діалогу. Обговорили важливість продовження спільної роботи щодо обслуговування та ремонту військової техніки.

Залужний розповів про кількісний та якісний склад нашого війська і про ініціативу посилення української морської піхоти за рахунок створення нових бригад.

Домовилися з генералом Каволі і надалі активно взаємодіяти задля зміцнення обороноздатності України.

Нагадаємо, окупанти поширюють фейк про зникнення Залужного.