"Украинцы - это теперь сильнейшая армия мира": Пригожин підбив підсумки вторгнення (відео) [ Редагувати ]
росія провалила ключові завдання спецоперації в Україні, оголошені володимиром путіним на початку таку званої "спеціальної воєнної операції" (так у росії називають війну - ред.) - демілітаризацію та денацифікацію. Так вважає керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.
В інтерв'ю "воєнкору" Костянтину Долгову глава найомників нагадав, що Москва сподівалася повернути Україну в "проросійське лоно".
Если мы хотим вернуть Украину в "пророссийское лоно", надо поменять верхушку власти, расцеловать народ в задницу и позвать их к себе.
Мы что сделали? Прошлись по-хамски по всей территории сапогами в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можно.
Подошли к Киеву, потом, русским языком называю, - обосрались и отошли. Потом к Херсону - обосрались и отошли. После этого или до этого - Изюм, Красный Лиман.
И как-то у нас все не складывается. Иосиф Виссарионович бы сделал выводы - расстрелял человек 200… Но у нас никаких выводов пока не сделано.
За словами Пригожина, завдання денацифікації та демілітаризації не лише не виконані, а навіть навпаки - ситуація стала лише гіршою для росії.
СВО делалась ради денацификации. А мы сделали Украину нацией, которая известна во всем мире. Легитимизировали Украину. Мы сделали украинцев нацией, которая известна всем во всем мире. Это как греки во времена процветания Греции, как римляне были. Мы легитимизировали Украину, она стала страной, которую знают абсолютно везде.
Теперь что касается демилитаризации. Если у них было на начало спецоперации условно 500 танков, теперь пять тысяч. Если воевать умело 20 тысяч - то теперь 400 тысяч. Как же мы ее демилитаризировали? Теперь мы наоборот - хрен знает как - милитаризировали.
Могу сказать по собственному опыту. Мы много где воевали и с кем. Знаем, как воюют американцы, французы, как воюют бесполезные трусливые войска ООН, как воюют африканские племена.
Я думаю, что украинцы сегодня - одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, подготовки, разведки, они работают на любых системах - советских, натовских - одинаково успешно. И они абсолютно философски относятся к тому, какие потери они несут. У них все происходит ради достижения цели - как у нас в Великую Отечественную войну. Но более технологично и более четкественную войну. Но более технологично и более четко.
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