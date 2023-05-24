росія провалила ключові завдання спецоперації в Україні, оголошені володимиром путіним на початку таку званої "спеціальної воєнної операції" (так у росії називають війну - ред.) - демілітаризацію та денацифікацію. Так вважає керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.

В інтерв'ю "воєнкору" Костянтину Долгову глава найомників нагадав, що Москва сподівалася повернути Україну в "проросійське лоно".

Если мы хотим вернуть Украину в "пророссийское лоно", надо поменять верхушку власти, расцеловать народ в задницу и позвать их к себе.

Мы что сделали? Прошлись по-хамски по всей территории сапогами в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можно. Подошли к Киеву, потом, русским языком называю, - обосрались и отошли. Потом к Херсону - обосрались и отошли. После этого или до этого - Изюм, Красный Лиман. И как-то у нас все не складывается. Иосиф Виссарионович бы сделал выводы - расстрелял человек 200… Но у нас никаких выводов пока не сделано.

За словами Пригожина, завдання денацифікації та демілітаризації не лише не виконані, а навіть навпаки - ситуація стала лише гіршою для росії.