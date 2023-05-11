Пригожин розповідає страшилки для свого електорату, демонструючи, що він головний військовий. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив керівник безпекових програм центру глобалістики "Стратегія ХХІ"' Павло Лакійчук.

"Ворог продовжує наносити потужні удари і на Бахмутькому, і на Авдіївському, і на Мар'їнському напрямку. Спроби атак противника не припиняються. Наші війська намагаються здійснювати контрудари, коли виникає можливість і, власне, коли є у нас достатньо сил для відновлення позицій для оборони. Пригожин розповідає страшилки для свого електорату, демонструючи, що він головний військовий. Він підвищує свої рейтинги. Не варто на нього орієнтуватись", - зазначив Лакійчук.

Він додав: "Що стосується боєприпасів, то якщо порівнювати ту кільксіть, які вистрелювала на східному фронті росія ще рік тому і зараз, то дійсно Пригожину не вистачає боєприпасів. Минулого літа росіяни вважали, що весь той боєзапас, який вони зберегли з Радянського Союзу можна вистрілити за місяць-два, а там вже візьмемо Київ... Київ не взяли, не взяли Бахмут і в такому обсязі боєприпасів не вистачає".