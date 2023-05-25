Зеленський призначив нового заступника глави СБУ [ Редагувати ]
У четвер, 25 травня, президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Наумюка заступником голови Служби безпеки України. Про це свідчить указ №298/2023, опублікований Офісом президента.
Призначити Наумюка Сергія Анатолійовича заступником Голови Служби безпеки України.
Також президент своїм указом №297 звільнив Тараса Цюцюру з посади очільника управління СБУ у Хмельницькій області.
Крім того, Зеленський присвоїв звання бригадного генерала заступнику голови СБУ полковнику Анатолію Сандурському та главі управління СБУ в Одеській області полковнику Віктору Доровському.
Новий заступник голови СБУ Сергій Наумюк раніше очолював підрозділ детективів НАБУ. Також він був кандидатом на посаду директора Національного антикорупційного бюро.
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