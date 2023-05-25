Український морський дрон вразив російський розвідувальний корабель "Иван Хурс" Чорноморського флоту рф. У мережу виклали відео, яке спростовує заяви міноборони рф, що всі дрони, які атакували корабель, були знищені, а сам він не постраждав.

На відео, яке опублікував у Telegram волонтер Ігор Лаченко, чітко видно, що принаймні один безпілотник поцілив у ворожий корабель.

А ось і морський дрончик добрався до руснявого корабля "Іван Хурс". Вчора русня казала що всі збили, але це ж русня.

Камера дрона зафіксувала, як він наближається до корабля. З корабля по дрону стріляють, але він наближається до борту корабля і на цьому відео переривається. Це означає, що дрон вразив "Ивана Хурса".

"Іван Хурс" - перше серійне розвідувальне судно зв'язку рф. За допомогою нього можна вести радіорозвідку і радіоелектронну боротьбу. І як пишуть російські джерела, навіть стежити за компонентами американської системи ПРО. Він входить до складу чорноморського флоту росії та був спущений на воду у травні 2017 року. При цьому в Міноборони рф засекретили дані про склад бортового радіотехнічного озброєння.