Український дрон вразив російський корабель "Иван Хурс" (відео) [ Редагувати ]
Український морський дрон вразив російський розвідувальний корабель "Иван Хурс" Чорноморського флоту рф. У мережу виклали відео, яке спростовує заяви міноборони рф, що всі дрони, які атакували корабель, були знищені, а сам він не постраждав.
На відео, яке опублікував у Telegram волонтер Ігор Лаченко, чітко видно, що принаймні один безпілотник поцілив у ворожий корабель.
А ось і морський дрончик добрався до руснявого корабля "Іван Хурс". Вчора русня казала що всі збили, але це ж русня.
Камера дрона зафіксувала, як він наближається до корабля. З корабля по дрону стріляють, але він наближається до борту корабля і на цьому відео переривається. Це означає, що дрон вразив "Ивана Хурса".
"Іван Хурс" - перше серійне розвідувальне судно зв'язку рф. За допомогою нього можна вести радіорозвідку і радіоелектронну боротьбу. І як пишуть російські джерела, навіть стежити за компонентами американської системи ПРО. Він входить до складу чорноморського флоту росії та був спущений на воду у травні 2017 року. При цьому в Міноборони рф засекретили дані про склад бортового радіотехнічного озброєння.
по темі
Сили оборони продовжують оборонну операцію і мають успіхи на флангах Бахмута. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський
За минулу добу 23 травня українські захисники знищили в Україні ще 400 вояків армії окупанта, 3 танки й 21 артилерійську систему. Про це повідомив Генштабу ЗСУ
Впродовж минулої доби противник завдав 41 авіаційного удару та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура
Командувач Сухопутних сил генерал Олександр Сирський відвідав передові частини на Бахмутському напрямку та спланував з їх командирами подальші дії
Бахмут залишається головною пріоритетною ціллю для агресора. Крім угруповання "Вагнера", росіяни підтягують туди повітряно-десантні та мотострілецькі підрозділи, а також деякі спецпідрозділи. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий
Російські загарбники перекинули на Бахмутський напрямок ще кілька тисяч вояків, тривають дуже тяжкі бої. Через вороже підкріплення українські захисники зменшили темпи просування. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр