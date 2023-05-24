У міноборони рф підтвердили атаку на розвідувальний корабель у Чорному морі

Російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" нібито був атакований сьогодні, 24 травня, вранці. Він знаходився у акваторії Чорного моря.

Про це заявив офіційний представник міноборони рф ігор конашенков.

"Сьогодні о 5 годині 30 хвилин Збройними силами України здійснено безуспішну спробу атакувати трьома безпілотними швидкохідними катерами корабель "Іван Хурс" Чорноморського флоту", - заявив чиновник країни-агресора.

Він додав, що корабель нібито охороняв газові трубопроводи "Турецький потік" та "Блакитний потік". За словами конашенкова, всі безпілотні катери було знищено.

Міноборони рф також оприлюднило відео, на якому нібито є знищення "українського катера". На кадрах помітне лише одне судно, хоча відомство країни-агресора заявляє про три.