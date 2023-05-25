В яких країнах на озброєнні є винищувачі F-16 [ Редагувати ]
На саміті G7 в японській Хіросімі США схвалили передачу Україні винищувачів F-16 американського виробництва. У низці європейських країн уже розпочалося навчання українських льотчиків. Коли саме може відбутися передача літаків і які країни їх поставлятимуть, поки що не обговорюється.
За даними порталу FlightGlobal, у всьому світі в експлуатації знаходяться 2,8 тис. літаків F-16. За даними на кінець 2022 року вони є в авіапарках 25 країн.
Крім США, великі запаси мають Туреччина, Ізраїль, Єгипет, Південна Корея, Греція та Тайвань. На всі ці країни разом припадає три чверті світового авіапарку F-16.
По кілька десятків літаків є такі європейські країни, як Бельгія, Польща, Данія і Нідерланди. Болгарія, Словаччина та Філіппіни - лише замовили F-16.
Які країни використовують винищувачі F-16
*Болгарія, Словаччина та Філіппіни - тільки замовлені
Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що Україна не отримає винищувачі F-16 до контрнаступу.
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