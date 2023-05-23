Україна не отримає винищувачі F-16 до контрнаступу - Пентагон [ Редагувати ]
Постачання американських винищувачів F-16 Україні плануються у довгостроковій перспективі, для майбутнього контрнаступу ЗСУ вони не потрібні. Про це заявив на брифінгу представник Пентагону Патрік Райдер.
Постачання F-16 для України належать до довгострокових домовленостей. Ці F-16 не будуть релевантні для майбутнього контрнаступу.
Речник Міноборони США додав, що навчання українських пілотів управлінню F-16 розпочнеться найближчими тижнями або місяцями.
У вівторок, 23 травня, координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі заявив, що тренування українських пілотів відбуватимуться в Європі, неподалік України.
Починаючи з зими 2023 року США послідовно виступали проти постачання F-16 в Україну. Так, президент США Джо Байден наполягав, що Україна не потребує зброї такого типу.
Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван 21 травня заявив, що винищувачі будуть відправлені, однак США ще не вирішили, чи самі поставлятимуть винищувачі F-16 Україні, чи цим займуться європейські союзники Вашингтона.
Газета The Washington Post з посиланням на джерела повідомляла, що на передачі Україні винищувачів F-16 наполіг держсекретар Ентоні Блінкен.
23 травня голова європейської дипломатії Жозеп Боррель сказав, що навчання українських пілотів управлінню F-16 вже розпочалося "у кількох країнах", включаючи Польщу.
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США ще не вирішили, чи самі поставлятимуть винищувачі F-16 Україні, чи цим займуться європейські союзники Вашингтона. Про це в ефірі CNN заявив радник глави Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван
Сполучені Штати домовилися зі своїми союзниками про передачу Україні американських винищувачів F-16. Про це повідомляє NBC з посиланням на власні джерела. Раніше Вашингтон неодноразово відмовляв Києву у проханні передати винищувачі
Боррель сподівається, що ЄС незабаром зможе поставити F-16 Україні
Коаліції винищувачів бути. Те, на що ще кілька місяців тому західні політики скептично хитали головою, сталося. США та їхні союзники планують надати Україні джети F-16.
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що американський лідер Джо Байден скасував свої колишні заперечення проти надання Україні винищувачів F16