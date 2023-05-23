Постачання американських винищувачів F-16 Україні плануються у довгостроковій перспективі, для майбутнього контрнаступу ЗСУ вони не потрібні. Про це заявив на брифінгу представник Пентагону Патрік Райдер.

Постачання F-16 для України належать до довгострокових домовленостей. Ці F-16 не будуть релевантні для майбутнього контрнаступу.

Речник Міноборони США додав, що навчання українських пілотів управлінню F-16 розпочнеться найближчими тижнями або місяцями.

У вівторок, 23 травня, координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі заявив, що тренування українських пілотів відбуватимуться в Європі, неподалік України.

Починаючи з зими 2023 року США послідовно виступали проти постачання F-16 в Україну. Так, президент США Джо Байден наполягав, що Україна не потребує зброї такого типу.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван 21 травня заявив, що винищувачі будуть відправлені, однак США ще не вирішили, чи самі поставлятимуть винищувачі F-16 Україні, чи цим займуться європейські союзники Вашингтона.

Газета The Washington Post з посиланням на джерела повідомляла, що на передачі Україні винищувачів F-16 наполіг держсекретар Ентоні Блінкен.

23 травня голова європейської дипломатії Жозеп Боррель сказав, що навчання українських пілотів управлінню F-16 вже розпочалося "у кількох країнах", включаючи Польщу.