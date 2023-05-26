В російському Краснодарі пролунали вибухи (відео) [ Редагувати ]
Вночі 26 травня на півдні росії, в місті Краснодар, пролунали потужні вибухи. Місцеві мешканці повідомляють про роботу ППО. Про це повідомляється в Telegram канал Baza.
Жителі російського Краснодара повідомляють про потужні вибухи над містом. Чули щонайменше два "хлопка".
Мешканка міста зазначила, що вибухи пролунали о 4:10 ранку, після чого спрацювали сигналізації, за її словами спрацювало ППО.
Також повідомляється про падіння уламків на будівлю "МТС" на вулиці Морській, що знаходиться в центрі міста Краснодар.
Місцеві жителі зафіксували момент вибуху у центрі Краснодара. Вони зазначають, що, ймовірно, місто було атаковано безпілотниками.
За попередньою інформацією російських ЗМІ, Краснодар був атакований двома безпілотниками. Зі слів очевидців, між двома вибухами пройшло близько 12 хвилин і щонайменше 1 БПЛА був збитий.
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