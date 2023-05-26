Речниця китайського МЗС Мао Нін заявила, що першопричиною "кризи в Україні" начебто стали проблеми з управлінням безпекою в Європі. Про це вона сказала коментуючи переговори спецпосланця Лі Хуея в Берліні.

"Українська криза" – це трагедія, якої можна було уникнути, але вона дійшла до того розвитку, де перебуває сьогодні. По суті, "українська криза" є вибухом проблем, накопичених в управлінні безпекою в Європі.

За її словами, Китай формулює позицію щодо цього конфлікту на основі власних суджень, "виходячи із суті проблеми", і твердо стоїть на боці миру та діалогу.