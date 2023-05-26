Китай знайшов причину "кризи" в Україні [ Редагувати ]
Речниця китайського МЗС Мао Нін заявила, що першопричиною "кризи в Україні" начебто стали проблеми з управлінням безпекою в Європі. Про це вона сказала коментуючи переговори спецпосланця Лі Хуея в Берліні.
"Українська криза" – це трагедія, якої можна було уникнути, але вона дійшла до того розвитку, де перебуває сьогодні. По суті, "українська криза" є вибухом проблем, накопичених в управлінні безпекою в Європі.
За її словами, Китай формулює позицію щодо цього конфлікту на основі власних суджень, "виходячи із суті проблеми", і твердо стоїть на боці миру та діалогу.
Ми були і залишатимемося відданими сприянню мирним переговорам. Ми готові працювати з міжнародною спільнотою, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у пошуках політичного врегулювання "кризи в Україні.
по темі
Ця поїздка стане частиною його турне
У четвер, 25 травня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Міністром оборони Швеції
Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки
У четвер, 25 травня 2023 року має бути цікавим політичний день в місті Львові. Адже, саме на завтра заплановане пленарного засідання 16-ї сесії Львівської міської ради
У середу, 24 травня, міністр оборони Британії Бен Воллес приїхав з візитом до Києва