Українські поліцейські показали, як вони допомагали рятувати поранених внаслідок сьогоднішнього ракетного удару росіян по Дніпру.

Про це повідомляє заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у Facebook.

Він оприлюднив відео перших хвилин та наслідків російської атаки по Дніпру. Окупанти вдарили по поліклініці та ветеринарній клініці.

За словами Білошицького, зараз на місці атаки працюють усі служби. Вони рятують, допомагають, евакуюють та розбирають завали. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється.