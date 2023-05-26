Франція назвала воєнним злочином російські удари по Дніпру [ Редагувати ]
Франція засудила російські ракетні та безпілотні удари, які були завдані росією по Києву, Харківській й Дніпропетровській області цієї ночі. Назвала вчинок країни-агресора воєнним злочином.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Франції.
"Ці удари знову були навмисно спрямовані проти цивільних об'єктів, включно з лікарнями в Дніпрі, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Як неодноразово наголошувала міністр Європи та закордонних справ Катрін Колонна, ці неприпустимі дії являють собою військові злочини і не можуть залишитися безкарними", - пише пресслужба.
Зазначається, що Париж надаватиме підтримку судовим органам України й Міжнародному кримінальному суду, щоб боротись з безкарністю за такі злочини. Зокрема Франція й надалі допомагатиме нашій країні у на військовому, так і на гуманітарному рівні, доти, доки це необхідно.
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