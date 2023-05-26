"Влучили в районі "Азовсталі": в Маріуполі пролунав потужний вибух (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
В тимчасово окупованому Маріуполі сьогодні, 26 травня, пролунав вибух. Відомо про влучання в районі "Азовсталі".
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
"В Маріуполі вибух", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що попередньо відомо про влучання в районі "Азовсталі", там великий стовп диму.
"Інформація буде доповнюватись", - додали у міській раді.
Міська рада опублікувала відео після влучання в Маріуполі.
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