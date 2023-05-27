Олена Мендалюк – кореспондентка:

Це задри не з кінофільму, а наслідки чергового цинічного злочину рф. Вранці окупанти поцілили по медзакладу - є загиблі і постраждалі. На місті працюють рятувальники.

Задіяно півсотні особового складу та два десятки спецтехніки. Більше 3 годин пожежники приборкували полум'я - вогнем охопило більше тисячі квадратних метрів. Російська ракета знищила філіал одного з медзакладів.

Олег Кушнірук, заступник начальника ДСНС України у Дніпропетровській області:

Було пряме влучання це - психоневрологічний диспансер.

Володимир Орлов, перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації:

Клініка працювала. Перший та другий поверхи - це амбулаторний прийом. Один поверх був вільний, до квітня там проживали ВПО.

Ці моторошні кадри оприлюднила поліція. Патрульні одні з перших прибули на місце і допомагали постраждалим. Відомо про щонайменше 30 поранених і їх кількість щогодини зростає.

Валерій, головний лікар міської лікарні:

Травми різноманітні, ви чули 20 чоловік, це і рублені травми, і інородні тіла у тулубах, також черепно-мозкові травми. Найбільше уламкове поранення.

Знищена і ветеринарна клініка, яка всього у кількох метрах від епіцентру вибуху. В момент ракетного удару там було п'ятеро працівників і хворі тварини.

Василь, працівник ветеринарної клініки:

Клініку ми відновимо, тваринок ми евакуювали в іншу клініку, з ними буде все гаразд. Там були і тяжкому стані пацієнти, але наші колеги нам допомагають, тому їх одразу і евакуювали. Загиблі є? Тварин немає, але здається люди. Зараз шукають одного чоловіка.

Ольга - дружина того самого чоловіка, якого не могли знайти після влучання. Каже, чоловік займався у ветеринарній клініці ремонтними роботами. Зранку на зв'язок не виходить.

Ольга, дружина загиблого:

- Скільки йому було років? - 57. - Він тривалий час там працював? - Так, так. - І поліція нічого не каже? - Еще нету списков.

Та за годину під завалами ветеринарної клініки рятувальники знайшли тіло чоловіка і це вже друга жертва терористичної атаки.

На місці одразу працюють декілька спецслужб, зокрема і криміналісти, і вибухотехніки. Вони збирають докази причетності російської федерації до чергового терористичного акту проти мирного населення.

Богдан Ляшко, заступник начальника відділу управління вибухотехнічної служби:

Вилучаємо саме ось такі фрагменти ракети. Далі покаже, якщо у нас буде маркування або характерні ознаки, ми будемо розуміти, що саме за ракета прилетіла.

Потужна вибухова хвиля пошкодила і навчальні заклади розташовані неподалік. В будівлях зірвані дахи та вибиті вікна.

Борис Філатов, міський голова Дніпра:

Щоб ми максимально швидко могли зробити те, що потрібно, наприклад у 13 школі пробито дах. Працюємо, стадіон, ви бачите, також ліцей залізної дороги, зараз Міністерство освіти передає його місту, тому будемо займатися, працюємо із директором ліцею.

Поліція збирає заяви від постраждалих. Звернулося понад 150 людей, чиї квартири були пошкоджені внаслідок російської атаки. Комунальники ж стали до прибирання повалених дерев та дахів.

А в іншій частині Дніпра містяни оговтуються від атаки, яка сталася вночі - за декілька годин до влучення в лікарню.

Ольга Кісь, власниця постраждалого будинку:

У квартирі все вибило шибки, карнизи, гардіни, штори, все повилітало. Славу богу, що котел газовий залишився цілим.

Будинок пані Ольги постраждав найбільше, вибуховою хвилею з даху зірвало увесь шифер. Російська ракета поцілила в територію заправки - біля житлового сектора. Поранень зазнав працівник. Вирва завглибши кілька метрів.

Затуляти вибиті вікна та закривати дахи людям у приватному секторі допомагають благодійні фонди.

Олексій, співробітник гуманітарної місії:

Це будівельні набори, які включають у себе найнеобхідніше. Нами видано мешканцям домоволодіння, яких зруйновано непродовольчі товари у вигляді матраців ковдр, подушок, сонячних ламп.

Дніпро за останню добу пережив два ракетні обстріли. І сьогодні - 27-го травня - у місті оголошено день жалоби за загиблими.