У ніч проти неділі, 28 травня, українські військові збили у повітряному просторі країни під час масованої ворожої атаки дронами 52 "Шахеди". Загалом росіяни запустили 54 ударні БПЛА. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У ніч на 28 травня 2023 року ворог атакував Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з північного напрямку - Брянська область (рф), та південного - Краснодарський край (рф).

Загалом було зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе - а саме 54.

У ПС додали, що у цій нічній атаці російські окупанти направили дрони на військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури України у центральних регіонах країни, зокрема, у Київській області.

Тут, у зоні відповідальності повітряного командування "Центр", знищено більшість ударних дронів!

Крім того, для відбиття атаки були залучені сили та засоби повітряного командування "Південь" та повітряного командування "Захід" ПС ЗСУ та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України.