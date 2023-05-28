Талібан оголосив війну Ірану - ЗМІ [ Редагувати ]
На кордоні Афганістану та Ірану розпочалися бої. Надходить інформація про перших загиблих військових.
Талібан оголосив війну Ірану, про це повідомив лідер Талібану Абдулхамід Хорасані, передають міжнародні ЗМІ.
По інформації журналістів, на кордоні Афганістану та Ірану розпочалися бої. Бойовики Талібану підтягуються до території Ірану. Вже є вбиті військові.
Конфлікт спалахнув за права на воду на афганському кордоні. Річка Гільменд протікає від афганських гір до іранської провінції Сістан, де впадає в озеро, яке регулярно висихає. Зараз провінція Сістан переживає посуху, і Іран звинувачує талібів у будівництві нових гребель на річці та перенаправленні води.
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