Нічна атака дронів на День Києва є черговою ознакою того, що історія України - це подразник для росіян.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Twitter.

"Історія України є давнім подразником для закомплексованих росіян. Стародавній Київ. Український Київ... Атака БПЛА. Відповідальність ворога обов'язково буде. Вони програють, а ми переможемо і покараємо", - наголосив Єрмак.