Єрмак про атаку дронів на День Києва: історія України - давній подразник для росіян [ Редагувати ]
Нічна атака дронів на День Києва є черговою ознакою того, що історія України - це подразник для росіян.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Twitter.
"Історія України є давнім подразником для закомплексованих росіян. Стародавній Київ. Український Київ... Атака БПЛА. Відповідальність ворога обов'язково буде. Вони програють, а ми переможемо і покараємо", - наголосив Єрмак.
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