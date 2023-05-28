Вибори в Туреччині: підраховано понад 85% голосів, хто лідирує [ Редагувати ]
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В Туреччині вже підрахували більш як 85% голосів виборців. Наразі лідирує чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
Станом на 19:05 підраховано вже 85,45% голосів. Наразі з результатом в 53,15% лідирує Ердоган.
Нагадаємо, сьогодні в Туреччині проходить другий тур виборів на посаду президента. Варто відзначити, що у першому турі президенту Реджепу Тайіпу Ердогану бракувало менше ніж 1% голосів для здобуття перемоги.
Кемаль Киличдароглу, 74-річний лідер Республіканської народної партії (РНП), виступає опонентом Ердогана. У першому турі він набрав 44,88% голосів, тоді як Ердоган отримав 49,52% голосів.
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Саме на Киличдароглу покладають надії прихильники змін у Туреччині та європейської інтергації. Тож чи настане завтра кінець епохи Ердогана? – зʼясовувала Ольга Жидецька.
Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган лідирує на виборах президента з 49,76% голосів за підсумками підрахунків бюлетенів з 92% урн. Опозиційний кандидат Кемаль Киличдароглу отримує 44,48%. Якщо жоден з кандидатів не набере за підсумками голосування понад 50%, відбудеться другий тур.
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У неділю, 14 травня, відбуваються вибори в Туреччині
Це питання уже завтра може отримати попередню відповідь, адже в неділю в країні пройдуть загальні вибори, тобто громадяни водночас обиратимуть і президента, і парламент. Тож чи завершиться ера Ердогана, котрий керував країною два десятки років?