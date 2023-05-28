В Туреччині вже підрахували більш як 85% голосів виборців. Наразі лідирує чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Станом на 19:05 підраховано вже 85,45% голосів. Наразі з результатом в 53,15% лідирує Ердоган.

Нагадаємо, сьогодні в Туреччині проходить другий тур виборів на посаду президента. Варто відзначити, що у першому турі президенту Реджепу Тайіпу Ердогану бракувало менше ніж 1% голосів для здобуття перемоги.

Кемаль Киличдароглу, 74-річний лідер Республіканської народної партії (РНП), виступає опонентом Ердогана. У першому турі він набрав 44,88% голосів, тоді як Ердоган отримав 49,52% голосів.