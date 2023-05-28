Після початку повномасштабної війни в Україні продовжили працювати тільки два великих хімічних заводи - черкаський "Азот" та "Рівнеазот".

Професійне свято у працівників хімічної промисловості. У цій галузі - навіть в умовах війни - працюють тисячі українців. Як вдалося вистояти хімічній промисловості - дивіться далі.

Відключення світла, обстріли підприємств і невизначеність. Повномасштабне вторгнення росії неабияк вдарило по хімічній промисловості України.

Данило Гетманцев, голова податкового комітету Верховної Ради:

Хімічна галузь в період війни постраждала, чи не найбільше. Водночас ми бачимо в хімічній галузі великі перспективи.

Після початку повномасштабної війни в Україні продовжили працювати тільки два великих хімічних заводи - черкаський "Азот" та "Рівнеазот". Головний клієнт і споживач продукції хіміків - аграрії. Фермерам просто не отримати великих врожаїв без добрив: фосфору, калію та здебільшого - азоту.

Це найбільше хімічне підприємство на заході України. Ось уже понад пів століття тут виготовляють мінеральні добрива.

Володимир Коваленко, головний інженер ПрАТ "Рівнеазот":

Ми всі розуміли, що якщо не виробити мінеральні добрива, то дійсно посівна буде зірвана. Минулого року ми виробили білої звичайної селітри 290 тисяч тонн і вапняно-аміачної 220 тисяч тонн. У цьому році за чотири місяці, майже вже 5 місяць закінчується, виробили 190 тонн білої селітри звичайної й вапняної селітри десь біля сто тисяч тонн.

Рівненські хіміки працювали навіть тоді, коли окупанти атакували енергетичні об'єкти й в Україні цілі міста подовгу сиділи без світла. Запускали свої потужні генератори, аби їхньої продукції вистачило всім аграріям. Цьогорічна весняна посівна вже підходить до завершення, саме час влаштувати на підприємстві капремонт. Щоб запустити виробництво міндобрив на осінь. Протягом короткої паузи в роботі - для аграріїв на складах іще достатньо залишків продукції. Ті, хто хочуть купити дешевше - купують влітку, в низький сезон, кажуть на заводі.

Володимир Коваленко, головний інженер ПрАТ "Рівнеазот":

Перед зупинкою цього цеху і загалом підприємства було зафасовано 5 тисяч продукції в бегах і тисячу тонн продукції в маленьких мішках. В основному це буде відвантажено згідно з контрактами, які на сьогодні заключені й аграрії чекають, коли вони вивезуть дану продукцію.

Сергій Козачок, начальник цеху складних мінеральних добрив ПрАТ "Рівнеазот":

Як ви можете бачити, це ідеальна гранула вапняко-аміачної селітри, в якій є мінерал кальцію і мінерал магнію.

А це вапняково-аміачна селітра - найбільш затребувані добрива у Європі.

Сергій Козачок, начальник цеху складних мінеральних добрив ПрАТ "Рівнеазот":

Переваги нашого продукту в тому, що вона, по-перше, не є вибухонебезпечна селітра, що дозволяє її експортувати в країни Євросоюзу. Також в тому, що вона має мікродобавки кальцію і магнію. І третє - це те, що вона запобігає розкисленню ґрунтів. Це ті ґрунти, які в нас переважно на Поліссі.

На рівненському підприємстві - понад пів сотні співробітників з окупованих територій. Юлія Баєва - із Сєвєродонецька. Жінка втратила все - і роботу, і дім. Уже понад рік працює на "Рівнеазоті".

Юлія Баєва, машиністка відділу готової продукції ПрАТ "Рівнеазот":

Я працювала на Сєвєродонецькому об'єднанні "Азот". Було дуже важко, дуже страшно було, коли бомбили. Я дуже хотіла попасти сюди, бо це той же "Азот". Ми привикли до цього, до сім'ї "азоту". Люди дуже добрі, дякую. Люди так душевно прийняли, як в рідну сім'ю.

Понад дві сотні працівників "Рівнеазоту" нині захищають Україну в лавах Збройних сил України. Інші - продовжують дбати про продовольчу безпеку країни та допомагати нашим воїнам на фронті.

Володимир Коваленко, головний інженер ПрАТ "Рівнеазот":

За минулий рік ми в бюджети різних рівнів перерахували 205 мільйонів гривень, в цьому році - 160 мільйонів гривень. За минулий рік ми перерахували мільйон сто гривень, у цьому році 890 тисяч, майже мільйон гривень, ми перерахували в різні фонди, які забезпечують наших бійців для скорішої перемоги.

Євген Хуриленко, керівник "Ostchem retail":

Ми провели спільну, дуже успішну посівну цього року. Дуже активізувалися фермери. Багато купували добрив. І ми виконали наші зобов'язання на 100 відсотків. Ми майже всі ланцюги відбудували по логістиці. Ми постачаємо добрива по всій країні, навіть на деокуповані території.

Водночас фахівці галузі констатують: в Україні й досі можна знайти добрива з держави-агресорки. З маркуваннями інших, дружніх до кремля країн.

Олег Арестархов, директор з корпоративних комунікацій "Group DF"

Офіційно ці добрива заходять через такі азійські країни, як Казахстан, Туркменістан, Грузія. Але ми знаємо, що добрива з росії везуться, перепаковуються і сюди вже везуться.

Данило Гетманцев, голова податкового комітету Верховної Ради:

Можуть виникати ситуації, коли по підробних документах, з іншої країни російське добриво може завозитись в Україну. І таким ситуаціям треба протидіяти, адже в Україну заборонений будь-який експорт з рф. Це мінеральне добриво може постачатися в будь-яку країну, наприклад, в Туреччину, там змінюється країна походження, і ми отримуємо добриво, як з Туреччини.

Втім останні геополітичні дебати щодо зернової угоди довели, що Україна має неабияке значення на глобальній продовольчій мапі. Наші заводи працюють. Вони конкурентноздатні у світі. І це важливий внесок в економіку України.

Олег Арестархов, директор з корпоративних комунікацій "Group DF"

Сьогодні хімія займає приблизно 4 відсотки ВВП. І ми вважаємо, що потенціал зростання - до 10 відсотків ВВП. Це ключова галузь, і ми сподіваємось, що вона вистрелить. Вона буде розвиватись, тому що в України дуже сильний аграрний сектор.

Дмитро Гордійчук, керівник проєкту "Інфоіндустрія":

Ми бачимо, що ринок стабілізується. І слава богу. Заводи в Україні вистояли без державних субсидій під час війни, платили податки й працювали. Українські аграрії отримують більш дешеві добрива, ніж європейські Ми можемо чекати кращої ситуації із забезпеченням добрив на осінь, і точно набагато кращу ситуацію і з цінами на весну.

Наші співрозмовники переконані: завдяки роботі хіміків, які сьогодні відзначають професійне свято, ринок добрив може повернутися на довоєнний рівень уже до кінця року.