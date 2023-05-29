Перерахунок пенсій з 1 червня: у яких категорій виплати зростуть одразу на 1000 грн [ Редагувати ]
В Україні з 1 червня збільшать пенсії частині отримувачів. Йдеться про працюючих пенсіонерів, які отримали два роки додаткового стажу. Деякі з них можуть отримати доплату в 1000 грн. Це пенсіонери, які мають 5842 грн пенсії, а при виході на заслужений відпочинок напрацювали 35 років стажу. Таке роз'яснення надали в Пенсійному фонді (ПФУ).
Так, для тих, хто має 35 років стажу, коефіцієнт у формулі розрахунку пенсії становить 0,35. А після перерахунку пенсії з квітня коефіцієнт збільшиться до 0,37.
Перерахунок таких пенсій відбувається заднім числом. Це пов'язано з особливостями передачі даних статистики, які у ПФУ з деякою затримкою.
Підвищення пенсій відбувається кожні два роки за умови, якщо станом на березень вже є 24 місяці стажу. Фактично виплати перераховують із квітня, але й у квітні, і у травні платять пенсію у старому розмірі.
Підвищені виплати починають видавати із червня. Коли пенсію збільшують, пенсіонер одразу отримує доплату за два попередні місяці.
За умови наявності 35 років стажу та пенсії у розмірі 5842 грн щомісячна надбавка після перерахунку складе 333 грн. У червні виплатять і підвищену пенсію, і збільшення за квітень і травень. Відповідно, пенсія збільшиться на 1000 грн. Далі виплачуватимуть щомісяця по 6175,1 грн.
Загалом в Україні 2,7 млн. пенсіонерів продовжують працювати. Серед них велика кількість бюджетників (лікарі, медики, держслужбовці).
по темі
Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що велика кількість російських солдатів вже не зможе воювати після вчорашніх вибухів у тимчасово окупованому Бердянську
Кількість загиблих внаслідок російського удару по Дніпру, 26 травня, зросла
В Житомирі є пошкодження внаслідок нічної російської атаки дронами по території України
Минулої доби, 27 травня, українські військові ліквідували ще 400 окупантів
У неділю, 28 травня відзначають День Києва. Привітайте один одного зі святом та проведіть день цікаво