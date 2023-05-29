ЗСУ знищили ще 430 окупантів, 4 танки та 10 гармат [ Редагувати ]
За минулу добу 28 травня українські захисники знищили в Україні ще 430 вояків армії окупанта, 4 танки та 10 артилерійських систем. Про це повідомив Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 207 030 (+430) осіб ліквідовано,
- танків - 3 801 (+4) одиниць,
- бойових броньованих машин - 7 467 (+11),
- артилерійських систем - 3 435 (+10),
- РСЗВ - 575 (+1),
- засоби ППО - 331 (+2),
- літаків - 313 (+0),
- гелікоптерів - 298 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3 054 (+61),
- крилаті ракети - 1 056 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6 207 (+15),
- спеціальна техніка - 453 (+2).
Дані уточнюються.
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