Майже пів тисячі окупантів знищені: Генштаб оновив втрати рф [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Сили оборони України за минулу добу ліквідували майже півтисячі російських окупантів, таким чином кількість втрат військ рф у нашій країні в живій силі з початку повномасштабної війни вже склала 206 200 солдатів. Також ЗСУ знищили 31 безпілотник та 10 крилатих ракет.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 206 200 (+480) осіб ліквідовано,
- танків - 3799 (+3) од.
- бойових броньованих машин - 7442 (+7) од.,
- артилерійських систем - 3406 (+22) од.,
- РСЗВ - 572 (+2) од.,
- засоби ППО - 329 (+1) од.,
- літаків - 310 од.,
- вертольотів - 296 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2941 (+31),
- крилаті ракети - 1025 (+10) од.,
- кораблі/катери - 18 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6172 (+11) од.,
- спеціальна техніка – 449 (+3).
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
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