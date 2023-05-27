Історія кулеметника , який став легендою після запеклого бою із загарбниками (відео)

Новобранець, який не мав на той момент практично жодного бойового досвіду - врятував побратимів, відвівши від них ворожий вогонь на себе. І після поранення не залишив свої позиції, а однією рукою продовжив гатити по окупантах.