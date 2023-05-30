російська армія посилила обстріли прикордоння Харківщини [ Редагувати ]
російська армія посилила обстріли прикордоння Харківщини. Практично щодня Куп'янський район потерпає від артилерійського та мінометного вогню. А тепер до цього додалися ще й удари керованими авіабомбами.
У ніч на понеділок окупанти обстріляли село Богуславка Борівської громади. Артилерійським обстрілом пошкодили приватний будинок. Поранено 49-річного чоловіка. А в понеділок зранку, о пів на одинАдцяту, росіяни вдарили по селищу Ківшарівка, що біля Куп'янська.
Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської обл.:
Обстріл здійснювався керованою авіабомбою ФАБ-250. Саме озброєння воно встановлено попередньо, ця інформація від вибухотехніків, які працювали разом з прокурорами та слідчими на місці події. Руйнувань зазнали декілька багатоповерхових житлових будівель, також на місці було травмовано дев'ять осіб, найменшому хлопчику 15 років і найстаршим жінкам по 73 роки.
За даними обласної військової адміністрації, пошкоджені гуртожиток, два приватні будинки, газопровід. Через обстріл у двох квартирах 9-поверхівок зайнялися пожежі. Протягом 20 хвилин рятувальники їх загасили.
Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської обл.:
Особи, які отримали поранення, вони знаходилися і на вулиці і знаходилися в квартирах, будівлі багатоповерхової, яка отримала пошкодження. Внаслідок вибуху особи мають і рани від розбитого скла, садна, хтось з них, на якогось з них з них падали елементи конструкції і таке інше. На щастя, ніхто не загинув на цю до цього обстрілу.
А близько 14-ї години росіяни знову відкрили вогонь по Куп'янському району. Цього разу поцілили по Кутьківці, загорівся будинок, сараї та автомобіль. Минулося без постраждалих.
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