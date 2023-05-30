А напередодні, вдень, ворог випустив по Київщині 11 ракет. Росіяни випустили балістичні та крилаті ракети - типу "Іскандер". Всі ворожі повітряні цілі знищили українське Сили ППО! Рашисти влаштовують нічний повітряний терор протягом всього травня. За місяць - 17 атак. Про наслідки обстрілів наш наступний матеріал.

Спочатку пролунали сирени повітряної тривоги, а вже зовсім скоро кияни почули серію потужних вибухів і в небі над Києвом з'явилися ось такі сліди від ракет!

Олександр, житель Києва:

Бахкало нормально. Я бачив сліди від ППО і вже бачив оцю хмарку, коли вже збили, але як збивали - не бачив.

Анатолій, житель Києва:

Слышал взрыв где-то был, но где - непонятно. Было очень громко. Первый был громко, потом пошли поменьше.

Просто під час вибухів ось ці налякані діти бігли вулицями до бомбосховища!

А ці кадри зафіксувала камера відеоспостереження. Уламок російської ракети впав на дорогу і ледь не влучив у маршрутку з людьми!

Наталія, жителька Києва:

Якби, буквально секунда, то цей уламок впав би на маршрутку - це була б велика трагедія!

Згодом стало відомо - всі ракети, що летіли на Київ, наші захисники неба збили! Наталія саме була на роботі. Каже, після оголошення тривоги закрила магазин і побігла до підземного переходу.

Наталія, жителька Києва:

Я з цієї сторони до перехода дійшла. І я просто не побачила звідки вона впала, але якраз перед машиною. Дуже гучно. Люди всі полякалися. Він як упав, загорівся, диміло там машини ставали, питалися своїми силами вогнегасниками потушить, приїхала пожарна, скора.

У Подільському районі столиці внаслідок падіння уламків сталася пожежа на даху двоповерхової будівлі. А ця жінка показує, що уламки ворожої ракети зробили з її автомобілем.

Що саме мені прилетіло я не знаю, але я бачила двометрову балку, яка просто летіла не мене. Дим. Туман. І я нічого... Було ще дві машини теж одразу зʼїхали на обочину. Там взагалі було вибито. В мене тільки лобове, а в них повністю все скло вилетіло. Машини посічені. Там прям в одної з боку такі дирки були. Ми вибігли, бо була тривога, були ще вибухи, а там ще були діти і вони одразу побігли за міст, щоб хоча б у якесь укриття сховатися.

Загалом росіяни випустили в бік столиці одинадцять ракет, заявив згодом речник Повітряних сил Юрій Ігнат! Частина з них летіла за балістичною траєкторією - з північного напрямку. Ось чому між початком повітряної тривоги та вибухами пройшло так мало часу.

Юрій Ігнат, речник Повітряних сил Збройних сил України:

Коли летить балістика, це відбувається доволі швидко! Якщо противник застосував цей удар заздалегідь, то перемістив установки у відповідний район, привів їх у бойове положення і запустив ракети "Іскандер-М". Летить вона таки доволі швидко. Тоді, як ракета крилата летить з району Каспію скажімо, то в центральних регіонах може годину півтори летіти, то тут уже часу на зволікання зовсім немає. Ракета здіймається в стратосферу і вниз по дузі направляється у ціль.

Російські окупанти останнім часом застосовують тактику комбінованих атак - дедалі частіше пускають дрони-камікадзе, а за ними одразу ракети. Юрій Ігнат пояснює: кількість обстрілів збільшилася через можливість росіян виробляти нове смертоносне залізяччя! У ніч на 29 травня Київ атакували "шахедами" та ракетами ХА-101 і ХА-555. Сили ППО знищили всі повітряні цілі, а їх в небі над Київщиною було понад СОРОК!

Юрій Ігнат, речник Повітряних сил Збройних сил України:

Ворог зараз дуже активізував свої дії, тому, при наступних тривогах будьте обережні, бережіть себе і своїх рідних.

На масований російський обстріл відреагував начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Він укотре наголосив - усі намагання росіян залякати українців - марні!

Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки України:

Всі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект - ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Чекайте, скоро всі все побачать.

Те, що українців не так легко залякати, доводять і ці кадри. Поки у Києві лунали вибухи, пара військових зіграла весілля в укритті. Свято, яке вже точно запам'ятається молодятам на все життя!