У Запоріжжі та області заявки на відшкодування на ремонт подали трохи більше 250 власників пошкодженого житла.

Запорізька область практично щодоби під вогнем росіян. Значних руйнувань завдає російська артилерія, мова про сотні знищених та пошкоджених осель. 250 мешканців області уже подали заявки на ремонт пошкодженого житла за програмою "єВідновлення". Поки ця допомога не може перевищувати двохсот тисяч гривень. Та згодом ця сума може збільшитися. Як працює програма на Запоріжжі, та коли власники пошкоджених осель зможуть отримати гроші дізнавався Сергій Вендін.

Рашисти вгатили по будинку Ольги з реактивної артилерії. Снаряд дивом не розніс будівлю на друзки.

Ольга Майсюк, постраждала:

Отут оно в нас попало, в стелю, і у підлогу влетіло аж отсюдова ми її доставали.

Тепер власникам необхідно латати дах та підлогу, ремонтувати пічне опалення, міняти вікна.

Ольга Майсюк, постраждала:

Дістали якусь в нас метр сорок трубу. Даху не було, підлога теж пробита, вікна повибивало, двері повибивало, но ми всі живі - це саме головне.

У компенсації витрат на ремонт будинку жінка сподівається на програму "єВідновлення".

Ольга Майсюк, постраждала:

Я заходила у "Дію", там в нас "єВідновлення"… Повідомлення про пошкодження майна.

У громаді, де мешкає Ольга, вже створена комісія, що фіксує наслідки ворожих обстрілів. Вписуватимуть усе до дрібниць.

Юлія Дерибас, інспектор відділу ЦНАП села Кушугум:

Наприклад дах: металочерепиця, черепиця, шифер. Забор - який саме він: дерев'яний, металопрофільний, залізний… такого плану.

Врахувати все це має інша комісія.

Юлія Дерибас, інспектор відділу ЦНАП села Кушугум:

Ми не можемо оцінити по сумі скільки саме відшкодувати людині. Тому ми ставимо відсоток пошкодження. Саме суму облікувально лічильна комісія, яка нараховуватиме суму саму збитків. Перший вихід робить комісія, яка робе акт обстеження, що саме зруйновано, у якій кількості.

Суму збитків визначатимуть з урахуванням вартості робіт, запевняють у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Віталій Литвиненко, директор Департаменту ЖКГ Запорізької обласної військової адміністрації:

У нас є перелік будівельних матеріалів і вартість робіт з урахуванням цих будівельних матеріалів. На сьогодні є нормативні обмеження, і немає обмежень по ціні товару, будівельних, які є у постанові.

Поки за програмою "єВідновлення" можна буде виконати лише поточний ремонт житла, що не перевищить 200 тисяч гривень. Якщо ж для відновлення квартири чи будинку після пошкодження потрібна більша сума, доведеться почекати, або докласти власні кошти.

Віталій Литвиненко, директор Департаменту ЖКГ Запорізької обласної військової адміністрації:

Зараз готується окреме положення про проведення капітального ремонту, яке потребує проекту, де значні пошкодження, а ця послуга, "єВідновлення", вона більше направлена на поточний ремонт, на невеличкі пошкодження, які можна оперативно усунити, і можна проживати в будинку.

У Запоріжжі та області заявки на відшкодування на ремонт подали трохи більше 250 власників пошкодженого житла. Висновок щодо надання їм грошей має надійти протягом місяця.