Військові жартують - що глибше копаєш, то здоровіший будеш.

Вони першими приймають основний удар противника. Піхотинці - до їхніх позицій журналістам украй важко дістатися, бо дороги постійно обстрілюють. Втім нашим колегам із Військового телебачення вдалося. Наступний сюжет - про фронтові будні бійців 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Позивний "Херсон", військовослужбовець Збройних сил України:

Важко заїхати, важко виїхати, дороги прострілюються.

Звідси до окопів росіян - пару хвилин пішки. Піхотинець із позивним "Херсон" уважно спостерігає за діями загарбників.

Позивний "Херсон", військовослужбовець Збройних сил України:

До ворожих позицій 150-160 м, тому ворог дістає сюди і з РПГ, і з подствольніков накидує.

Росіяни - так само слідкують за діями наших бійців. Тому кожен рух, кожна зміна позицій мають бути ретельно сплановані.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Тут нема такого, якщо було більш-менш тихо, ти думаєш, о я їду на цю СПШку знову, що буде тихо. Нєєє, може бути зовсім не тихо, тут не спрогнозуєш ніяк.

До того ж окупанти час від часу намагаються штурмувати позиції наших захисників. Треба завжди бути напоготові.

Позивний "Херсон", військовослужбовець Збройних сил України:

Спостерігаємо за ситуацією попереду нас, якщо спостереження не вести, може пройти група ДРГ.

Також піхотинці укріплюють свої позиції: будують нові укриття, облаштовують додаткові бліндажі.

Поліна Коваленко, кореспондентка Військового телебачення України:

Кожного разу, коли приїжджаєш до хлопців на позиції, дивуєшся їх майстерності обладнання фортифікаційних споруд, позаду мене хлопці викопали ціле містечко буквально за 160 м від противника.

Військові жартують - що глибше копаєш, то здоровіший будеш.

Поліна Коваленко, кореспондентка Військового телебачення України:

Ходити тут навіть з моїм зростом, метр з кепкою, дуже не зручно.

А от пересуватися між позиціями - ще й дуже небезпечно. Треба робити це максимально швидко.

Поліна Коваленко, кореспондентка Військового телебачення України:

Не складно йти швидко, не складно швидко бігти, найскладніше знайти собі укриття, і звичайно, поки ти ідеш,передивлятися під ноги. Росіяни залишають дуже багато сюрпризів, розтяжок і мін.

Сьогодні ми побували дуже близько до позицій ворога. Дізналися про всі небезпеки, які чатують тут. Але водночас переконалися - позиції на "нулі" тримають вмотивовані та професійні воїни. Які роблять усе, щоб у жодному разі не пропустити російських окупантів ні на метр углиб країни.