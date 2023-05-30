Вони першими приймають основний удар противника: фронтові будні піхотинців [ Редагувати ]
Вони першими приймають основний удар противника. Піхотинці - до їхніх позицій журналістам украй важко дістатися, бо дороги постійно обстрілюють. Втім нашим колегам із Військового телебачення вдалося. Наступний сюжет - про фронтові будні бійців 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Позивний "Херсон", військовослужбовець Збройних сил України:
Важко заїхати, важко виїхати, дороги прострілюються.
Звідси до окопів росіян - пару хвилин пішки. Піхотинець із позивним "Херсон" уважно спостерігає за діями загарбників.
Позивний "Херсон", військовослужбовець Збройних сил України:
До ворожих позицій 150-160 м, тому ворог дістає сюди і з РПГ, і з подствольніков накидує.
Росіяни - так само слідкують за діями наших бійців. Тому кожен рух, кожна зміна позицій мають бути ретельно сплановані.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Тут нема такого, якщо було більш-менш тихо, ти думаєш, о я їду на цю СПШку знову, що буде тихо. Нєєє, може бути зовсім не тихо, тут не спрогнозуєш ніяк.
До того ж окупанти час від часу намагаються штурмувати позиції наших захисників. Треба завжди бути напоготові.
Позивний "Херсон", військовослужбовець Збройних сил України:
Спостерігаємо за ситуацією попереду нас, якщо спостереження не вести, може пройти група ДРГ.
Також піхотинці укріплюють свої позиції: будують нові укриття, облаштовують додаткові бліндажі.
Поліна Коваленко, кореспондентка Військового телебачення України:
Кожного разу, коли приїжджаєш до хлопців на позиції, дивуєшся їх майстерності обладнання фортифікаційних споруд, позаду мене хлопці викопали ціле містечко буквально за 160 м від противника.
Військові жартують - що глибше копаєш, то здоровіший будеш.
Поліна Коваленко, кореспондентка Військового телебачення України:
Ходити тут навіть з моїм зростом, метр з кепкою, дуже не зручно.
А от пересуватися між позиціями - ще й дуже небезпечно. Треба робити це максимально швидко.
Поліна Коваленко, кореспондентка Військового телебачення України:
Не складно йти швидко, не складно швидко бігти, найскладніше знайти собі укриття, і звичайно, поки ти ідеш,передивлятися під ноги. Росіяни залишають дуже багато сюрпризів, розтяжок і мін.
Сьогодні ми побували дуже близько до позицій ворога. Дізналися про всі небезпеки, які чатують тут. Але водночас переконалися - позиції на "нулі" тримають вмотивовані та професійні воїни. Які роблять усе, щоб у жодному разі не пропустити російських окупантів ні на метр углиб країни.
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