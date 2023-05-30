В Україні - найсильніша армія Європи. І саме ЗСУ в майбутньому будуть найкращими інструкторами НАТО. Так вважають не лише українці, а і європейські депутати.

Одна з найпалкіших уболівальниць України у парламенті ЄС, колишня міністерка оборони Литви Раса Юкнявічіне, поспілкувалася з нашим журналістом Євгеном Бригарем та поділилася власним баченням майбутньої співпраці між Україною та Альянсом. Найяскравіші заяви з цієї розмови - подивіться.

Євген Бригар, кореспондент:

Пані Расо, добрий день!

Раса Юкнявічіне, депутатка Європарламенту, міністерка оборони Литви (2008-2012):

Вітаю!

Євген Бригар, кореспондент:

Давайте одразу візуалізуємо вже перемогу України. Які перспективи змін у росії ви бачите після поразки росії у війні з Україною?

Раса Юкнявічіне, депутатка Європарламенту, міністерка оборони Литви (2008-2012):

Це дуже важливе питання. Не кожен житель Заходу усвідомлює, що одразу після закінчення війни перемогою України, стратегія Заходу щодо росії буде вкрай важливою. Можливо, цього не усвідомлють і самі українці. Звісно, ви боретеся за своє - за свою країну, людей, сім'ї, міста і села. Однак, це ще й бій за майбутнє росії. Багато росіян є опозиціонерами сьогоднішнього режиму в росії. І вони це розуміють дуже добре.

Я не знаю, що станеться з росією, і ніхто не знає. Але, я принаймні знаю, що ми маємо робити на європейському континенті. Разом з ЄС, разом з Україною як майбутнім кандидатом до вступу в ЄС. Ми маємо досягнути стійкого миру. Стійкого - я підкреслюю це слово.

Хтось вважає, що зупинити цю війну можна, коли Україна віддасть частину своїх земель. Деякі люди закликають сьогодні до якихось переговорів. Але це буде тимчасовий мир. Не знаю, можливо на кілька років. Чому ми маємо досягнути миру? Це, по-перше, перемога України, звільнення усіх українських територій до кордонів 1991 року. По-друге, мають бути покарання за усі військові злочини, здійснені за час цієї війни. Спеціальний трибунал за воєнну агресію. Репарації - усе це важливо.

Але, що важливіше - членство України і в ЄС, і в НАТО. Ми з вами говоримо незадовго до саміту у Вільнюсі, тож питання НАТО дуже важливе. Тому я підкреслю необхідність членства України в НАТО. Це буде важливо не лише для українців, європейців та інших демократичних країн Заходу. Це ще й буде чіткий сигнал Кремлю - забути імперіалістичний підхід. Забудьте про це назавжди.

Вже ніколи не буде такого, як раніше, коли Україна сотні років була під впливом Москви або частиною їхньої імперії. Ось чому важливо надіслати такий сигнал. І після цього, я вірю, і дуже сподіваюся, світогляд росіян почне змінюватися.

Євген Бригар, кореспондент:

Який формат військової співпраці між Україною і країнами НАТО ви вважаєте найбільш оптимальним, вже після перемоги України?

Раса Юкнявічіне, депутатка Європарламенту, міністерка оборони Литви (2008-2012):

У майбутньому ви станете частиною НАТО! Це означає, що ви будете повністю інтегровані в Альянс, і сьогодні я бачу, що план дій щодо членства в НАТО, який не впровадили щодо України 2008го року під час Бухарестського саміту, вже реалізований! Або реалізується на полі бою просто зараз. Наприклад: Україна використуває установки "Петріот", щоб збити "Кинджал"!

Що це означає? Це означає сумісність військових ЗСУ з військовими силами НАТО, з американською армією. Ось що ми називаємо планом щодо членства в НАТО. Ви втілюєте його на полі бою. І це не лише про співпрацю. Ви робитимете і вже робите багато для встановлення безпеки на європейському континенті, зокрема - на східному фланзі Європи. Ви захищаєте нас.

Зараз у вас найсильніша армія на європейському континенті. Ніхто не має такого досвіду на полі бою, як ви, і який українці матимемуть після закінчення війни. Не знаю, можливо, я трохи зміню наративи і скажу, що це деякі військові сили НАТО будуть використовувати ваш досвід і саме ви надаватимете рекомендації для армії Альянсу.

Євген Бригар, кореспондент:

Чи може утворитися якийсь новий військовий альянс, як альтернатива НАТО, після закінчення війни в Україні?

Раса Юкнявічіне, депутатка Європарламенту, міністерка оборони Литви (2008-2012):

Я не бачу жодних альтернатив. Можливо, якийсь рік чи два після війни будуть певні варіанти у вигляді гарантій безпеки. Але, я думаю, що вони не працюватимуть так, як Будапештський меморандум і інші подібні. Це буде слабкістю Заходу, якщо Україну не запросять вступити в НАТО на саміті у Вільнюсі цього року, або вже наступного - у Вашингтоні. Не запросити - буде помилкою.

Ми маємо говорити про членство України в НАТО. І це обов'язково прийде зі зміною мислення на Заході. Пригадайте початок війни - ніхто не згодився закрити небо України. Сьогодні я в Києві, де небо закрите дуже добре! Напевно, жодна європейська столиця не має таких можливостей і засобів захищати небо.

Євген Бригар, кореспондент:

Чи достатньо країни Заходу роблять для фінансової та військової підтримки України?

Раса Юкнявічіне, депутатка Європарламенту, міністерка оборони Литви (2008-2012):

На мою думку, вони роблять багато. Можливо, з деякою затримкою... Але, з іншого боку, такої фінансової підтримки з боку ЄС та допомоги Україні вижити - не було ніколи. І ви маєте розуміти, що ми повинні тримати політичний баланс. Не допустити ситуації, коли якісь популісти прийдуть до влади у наших країнах із зовсім іншим підходом до України. Тому що є такі виборці, і, на щастя, їх меншість.

Але, ніхто не знає, як у майбутньому зміниться мислення цих людей. Вважаю, що сьогодні ми таки маємо збалансований підхід. І думаю, що звісно, можемо робити більше для України. Це, так би мовити, наш західний фронт, на якому ми працюємо у Європейському парламенті, намагаючись переконати людей у наших країнах і об'єднати політиків, щоб вони не здавалися у підтримці України і робили для неї ще більше.