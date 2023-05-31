російські військові обстріляли прикордонні території Сумської області. Окупанти атакували пожежників, які ліквідовували наслідки обстрілу.

Про це розповів голова Краснопільської громади Юрій Яремчук, повідомляє "Суспільне".

Окупанти обстріляли Краснопільську громаду Сумської області, пошкоджені:

приватні автомобілі,

кладовище,

житловий будинок.

"Перший обстріл почався орієнтовно об 11:40. Перші 8 "приходів". Пошкоджено багатоквартирний двоповерховий житловий будинок, приватні автомобілі, господарчі будівлі, кладовище і приміщення фермерського господарства, яке зайнялося внаслідок обстрілу", - зазначив голова Краснопільської громади.

Під час гасіння пожежі рятувальники ДСНС потрапили під обстріл.

"На щастя, всі цілі, але була пошкоджена водонапірна башта", - додав Яремчук.

У ГУ ДСНС України у Сумській області зазначили, що також у приватному домоволодінні місцевих мешканців вогонь охопив стіну житлового будинку та припарковані поруч автомобілі.

Крім цього, рятувальники ліквідували загоряння одного складського приміщення, вантажного автомобіля та сільгосп техніки.