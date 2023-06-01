Усі країни, що мають спільні кордони з росією, в тому числі Україна, мають якнайшвидше приєднатися до ЄС і НАТО. Інакше на них чекає тільки два варіанти - відкрита війна або окупація. Про це свідчить заява президента України Володимира Зеленського на саміті Європейської політичної спільноти.

Він зазначив, що росія боїться НАТО та намагається запобігти приєднанню до Альянсу інших країн. Так, країна-агресор веде заморожені війни на сусідніх територіях.

Зеленський навів приклад Придністров'я, де перебувають російські військові. Він підкреслив, що кремль має "розморозити" ситуацію в Молдові.

Усі країни, які мають кордон з росією і не хочуть, щоб росія їх розірвала, повинні приєднатися до ЄС і НАТО. У нас є лише 2 альтернативи - або відкрита війна, або поетапна окупація росією. Ми бачимо, що відбувається в Білорусі, Грузії. Народи втягують у стан беззаконня.

З огляду на це президент заявив, що очікує на те, що Україна буде прийнята в ЄС і НАТО якнайшвидше.