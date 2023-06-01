Два варіанти - відкрита війна чи окупація: Зеленський прагне швидшого вступу до НАТО [ Редагувати ]
Усі країни, що мають спільні кордони з росією, в тому числі Україна, мають якнайшвидше приєднатися до ЄС і НАТО. Інакше на них чекає тільки два варіанти - відкрита війна або окупація. Про це свідчить заява президента України Володимира Зеленського на саміті Європейської політичної спільноти.
Він зазначив, що росія боїться НАТО та намагається запобігти приєднанню до Альянсу інших країн. Так, країна-агресор веде заморожені війни на сусідніх територіях.
Зеленський навів приклад Придністров'я, де перебувають російські військові. Він підкреслив, що кремль має "розморозити" ситуацію в Молдові.
Усі країни, які мають кордон з росією і не хочуть, щоб росія їх розірвала, повинні приєднатися до ЄС і НАТО. У нас є лише 2 альтернативи - або відкрита війна, або поетапна окупація росією. Ми бачимо, що відбувається в Білорусі, Грузії. Народи втягують у стан беззаконня.
З огляду на це президент заявив, що очікує на те, що Україна буде прийнята в ЄС і НАТО якнайшвидше.
Наші надії стають все далі і далі, і мені прикро, що я змушений висловити це розчарування тут як від імені солдатів, які борються за свободу, так і від імені нашого народу. Настав час приймати рішення. На саміті НАТО цього літа необхідне прийняття України в члени. Нам потрібен мирний саміт.
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