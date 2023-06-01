Українській владі вдалося ідентифікувати майже 20 тисяч дітей, яких окупанти насильно депортували до росії. З них 4,5 тисячі - діти-сироти. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Зараз число діток яких ми змогли ідентифікувати, як таких, що були незаконно насильницькі депортовані до росії, близько двадцяти тисяч. Серед них - 4,5 тисячі це діти сироти, діти статусні. Я роблю акцент, тому що держава має повний обов'язок опікуватися дітьми сиротами. Якщо дітей з батьками можна повернути, то за дітей сиріт треба їхати, треба шукати опікунів, їх призначати.

Найбільше вивозять з тимчасово окупованих територій. Ми тимчасово не маємо доступу, а відтак не можемо знати про точну кількість дітей.

Але є нажаль ті, хто втратили батьків на цій війні. Це так звані бойові сироти. Росіяни вивозять таких дітей і це найважчі випадки.

Є сценарії, коли один з батьків або обидва батьки не можуть пройти так звані фільтрації.

У них (росіян - ред.) є так званий Державний банк дітей, і там є наші українські діти. Журналісти розслідувачі уже нарахували більше 2,5 тисяч таких дітей. І це абсолютний злочин, який свідомо і публічно вчиняє росія.

Нам вдалося повернути уже 371 дитину, і цей процес триває. На повернення дітей міжнародна спільнота вплинути не може. Міжнародні організації безсилі.