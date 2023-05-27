Україна повернула дитину, яку росіяни примусово депортували з Маріуполя [ Редагувати ]
Україна повернула додому хлопця, якого військові рф примусово депортували з Маріуполя. Про це повідомляє в Telegram-каналі Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Нарешті вдома. Цього разу від окупантів вдалося забрати 17-річного В’ячеслава", - повідомили в Мінреінтеграції.
За даними міністерства, хлопець навчався у Маріуполі та зростав без батьків. Окупанти депортували його до Шахтарська, що в Донецькій області.
"Втім, сильний духом і кмітливий хлопчина знайшов спосіб дати про себе знати. Далі було багато кропіткої роботи волонтерів і державних органів. А сьогодні В’ячеслав вже прибув до Києва", - розповіли в міністерстві.
Мінреінтеграції висловило щиру вдячність усім, хто долучився до повернення дитини. Зокрема,
- Міністерству закордонних справ України;
- Службі у справах дітей Деснянського району м. Києва;
- головному спеціалісту відділу опіки/піклування, усиновлення та сімейних форм виховання Аліні Долженко;
- програмному директору "СОС Дитячі Містечка Україна" Дар’ї Касьяновій;
- а також "Українській мережі за права дитини";
по темі
Запорізька область зазнала російського обстрілу сьогодні, 27 травня
В тимчасово окупованому Бердянську сьогодні вдруге повідомляють про потужний вибух. Попередньо, є новий "приліт" по окупантах
Російські окупанти могли застосувати хімічну зброю на тимчасово окупованих територіях Запорізької області
Попри примусову евакуацію, в районах активних бойових дій Донецької області досі залишаються діти. Батьки приховують їх від правоохоронців
Будь-які територіальні поступки в війні з рф означатимуть поразку демократії та консервацію режиму російського диктатора володимира путіна