Україна повернула додому хлопця, якого військові рф примусово депортували з Маріуполя. Про це повідомляє в Telegram-каналі Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Нарешті вдома. Цього разу від окупантів вдалося забрати 17-річного В’ячеслава", - повідомили в Мінреінтеграції.

За даними міністерства, хлопець навчався у Маріуполі та зростав без батьків. Окупанти депортували його до Шахтарська, що в Донецькій області.

"Втім, сильний духом і кмітливий хлопчина знайшов спосіб дати про себе знати. Далі було багато кропіткої роботи волонтерів і державних органів. А сьогодні В’ячеслав вже прибув до Києва", - розповіли в міністерстві.

Мінреінтеграції висловило щиру вдячність усім, хто долучився до повернення дитини. Зокрема,