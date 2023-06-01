Посадовці міської військовій адміністрації заявляють: перевірять та відкриють усі бомбосховища, бо закрите укриття під час війни − це злочин.

А поки у столиці чимало закритих та непридатних для використання сховищ. Скільки саме - перевірить міська прокуратура, яка прийшла з обшуками до КМДА після численних заяв мешканців. Також громадські активісти відкрили телеграм-канал, куди люди масово надсилають свої скарги щодо укриттів, які не працюють.

Наш колега Роман Барашев перевірив лише декілька з них.

Марина, жителька Києва:

Прикра ситуація, встановлюють, що там і як, незрозуміла ситуація, шукають винних, не знаю, хто винний.

Марина живе в центрі Києва, але під час повітряних тривог в укриття не спускається

У нас є у квартирі ніша, ми туди ходимо. Використовуємо правило двох стін.

До метро - далеко, бомбосховище, що є на карті - під замком. А ось укриття, що відчинене…

Марина, жителька Києва:

Дивіться, є деякі кімнати, але вони не вважаються правильними для використання, це особисто для жильців, тут їх речі, тут ти не розмістишся. - Тут в коридорчику тільки постояти й все. - Це те, що ми маємо.

А це Марія, жителька Дніпровського району. Від снарядів - ховається у підвалі.

Марія, жителька Києва:

Люди самі повиносили собі матраси, подушки. Там новий підвал, там новий ЖК, тому там все цивільно, але не ловить зв'язок. Треба підійматися нагору, щоб зловити. Вихід один.

Марія працює поблизу цього укриття, але…

Марія, жителька Києва:

- Про це укриття знаєте, ховаєтесь в ньому? - Це укриття?! Ми навіть не знали, що це укриття. Я зараз зайду подивлюсь... Я чогось не розумію, але укриття повинно бути під землею. Це просто як квартира на першому поверсі. Я, напевно, краще в метро буду ходити, якщо щось біля роботи.

Роман Ткачук, директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА:

За цей рік ми збільшили укриттів ще на 127 об'єктів. Робота зі збільшення фонду захисних споруд ведеться, але, на жаль, відчинено чи зачинено залежить від банально людського фактора, коли комендант або відповідальна особа відчиняє ці двері.

Це перші коментарі директора міського Департаменту муніципальної безпеки, що стежить за порядком фонду захисних споруд.

Роман Ткачук, директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА:

Я готовий нести відповідальність. На даний час прокуратура вже працює в нашому департаменті, вилучаються документи, ми надаємо всю інформацію про звернення громадян, як ми реагували, які робили дії. Є невиконання робіт, пов'язаних з ремонтними роботами. Але на сьогодні виділено 350 млн грн міською владою для проведення ремонтних робіт, і такі роботи проводяться.

Але в телеграм-каналі, де кияни діляться інформацією про якість столичних укриттів, за кілька годин назбиралося - десятки скарг майже з усіх районів міста.

Роман Барашев, кореспондент:

В цьому укритті, що знаходиться в підвалі в центрі міста доволі чисто, але місць для сидіння всього одне.

Це ще одне укриття в центрі столиці. Теж у чорному списку активістів. Розташоване поруч із ЖЕКом.

Олена Мельниченко, начальниця ЖЕКу:

Цілодобово відкрите, і мешканці цих прибудинкових територій про це знають, у них ще ключі є додаткові, ми їм дали.

Олена каже: тут ховається лише одна-дві сім'ї, інші йдуть до облаштованого бомбосховища у сусідньому ресторані. Ще одне - у сусідньому під'їзді.

В цьому бомбосховищі місць для укриття більше, але воно знаходиться під отаким замком, воно зачинене.

Олена Мельниченко, начальниця ЖЕКу:

Воно в аварійному стані. Воно просто завалене. - А підпорядкування, чиє воно? - Міста. Ми обслуговуємо тільки будинки й прибудинкові території.

Укриття без доступу до них. Укриття, що мають жахливий стан. Хто винен у трагедіях, яким можна б було запобігти? Питання, на які мають дати відповіді правоохоронці. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що відтепер патрульна поліція допоможе контролювати роботу укриттів уночі. Закликав киян приєднатися до громадського моніторингу укриттів. Посадовці міської військовій адміністрації заявляють: перевірять та відкриють усі бомбосховища, бо закрите укриття під час війни − це злочин.