Атаки авіабомбами, обстріли з артилерії та танків... Противник продовжує спроби повної окупації Луганської та Донецької областей. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за добу підрозділи Сил оборони відбили 19 ворожих атак.

Під ворожим вогнем був Слов'янськ, Авдіївка, населені пункти на Лисичанському, Бахмутському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Двоє жителів Донеччини загинули, п'ятеро поранені.

А нещодавно страшну атаку пережив Торецьк. Окупанти скинули на місто фугасні авіабомби. Розбили єдину автозаправну станцію, яка працювала в місті, обстріляли центральну бібліотеку і дитячу лікарню. Без жертв не минулося. Про наслідки ворожих обстрілів - наш воєнкор Ігор Левенок.

Окупанти атакували бомбардувальною авіацією Торецьк! Є загиблі та поранені.

Було пряме влучання в автозаправку, єдину робочу в місті, авіабомби ФАБ-250.

Авіацією та артилерією по автозаправці, бібліотеці, та дитячій лікарні! Військова спроможність країни-терористки проти шахтарського містечка на Донеччині!

Центральна бібліотека міста Торецьк, саме сюди влучив ворожий снаряд. Як бачимо, кремлівський дід вміє воювати з бібліотеками, дитячими садками, школами та лікарнями.

Життя під зливою снарядів та бомб! У Торецькій громаді й досі проживає майже дванадцять тисяч цивільних, серед яких до трьох сотень дітей.

Бабушка, дедушка, папа, мама тепер все на небесах.

Це відео з нагрудної камери працівника ДСНС у місті Торецьк. Перші хвилини після авіаудару.

Ігор Левенок, кореспондент:

Це була єдина у місті Торецьк автозаправна станція. Привабливе місце, тут полюбляли зупинятися водії: випити кави, з'їсти піцу. Після влучання сюди авіабомби, ось ця частина зайнялася. Ми розуміємо, що цей об'єкт пов'язаний із підвищеною небезпекою, але сюди оперативно прибула рятувальна команда. Вони почали гасити пожежу, витягувати поранених з-під завалів і, вочевидь, якби не співробітники ДСНС жертв тут було б набагато більше.

Росіяни скинули бомбу близько опівдня. Єдина заправка. Людей тут посеред дня було завжди багато.

Олександр Мироглов, заступник начальника державної пожежно-рятувальної частини:

Ось звідси діставали чоловіка, він був засипаний повністю, ззовні була тільки одна рука. Ну відкопали, все добре, живий.

Шістьох людей рятувальники буквально витягли з того світу. Одне життя зберегти не вдалося. Працівник АЗС - 28 років.

Окупанти вдарили з артилерії по центральній бібліотеці. Поранень зазнала директорка бібліотеки. Попри щоденні обстріли, персонал перебував на роботі.

Добре, що книжки вцілілі, я певен, що в них іще буде нове життя.

З кожним днем у Торецьку руйнувань тільки додається. На житлових будинках скрізь сліди від обстрілів. Рашисти сіють смерть. Людей на вулиці майже не зустрінеш. Та офіційно в Торецькій громаді нині живе до дванадцяти тисяч осіб. Чимало дітей.

Троє діток. 7-річна Аня, 9-річний Денис та 11-річна Яна, залишилися сиротами. Мама від раптової хвороби померла. Батько загинув кілька років тому. В оселю багатодітної родини, влучив російський снаряд. Дітей евакуював екіпаж поліції "Білий янгол".

Денис, дитина-сирота:

У нас в огород прилетело, взорвалось, стекла побило. В подвал ми не лезли, потому что могло засипать подвал.

Поліцейські віддали сиріт родичам на Київщину. Втім близько трьох сотень дітей і досі перебувають у фронтовому Торецьку, де російські снаряди регулярно вбивають мирних жителів. На жаль, за роки війни це вже стало буденністю.