В умовах війни та масових відключень світла українські хіміки продовжили працювати, забезпечуючи аграріїв важливою для них продукцією.

На фінішній прямій. В Україні майже повністю виконали план з посівної кампанії. За даними Мінагрополітики, зараз засіяно вже 90 відсотків із запланованого.

Повністю ж посівну завершать у першій декаді червня. Це стало можливим завдяки, у тому числі й виробникам добрив - основи успішного врожаю. Тему продовжать мої колеги.

Найважча посівна за всі роки незалежності України. Зруйновані логістичні ланцюги, обстріли інфраструктури та заміновані поля - неабияк ускладнили роботу фермерам. Втім агросектор удар витримав - посівна на фінішній прямій.

Олександр Вертебний, голова правління ПрАТ "Чернігівське племпідприємство":

Ми не знали до останнього часу, як воно шо буде. Окрім посівної, у нас ще озимини було посіяно на площі порядку десь 1300 гектарів, їх треба підживить, а добрив не було до якогось часу. Але добре, що є українські хіміки, які виробляють добрива. Зараз в черговий раз ці добрива нас виручили, і приємно подивували ціною. Без добрив, як відомо, ні про який врожай сподіватися не приходиться.

Данило Гетманцев, голова податкового комітету Верховної Ради України:

Ми бачимо внутрішніх товаровиробників наших добрив, які повністю переключилися на внутрішній ринок - 80 відсотків їхнього виробництва у війну - це виробництво для внутрішнього ринку. І це якраз заміщення того імпортного добрива, в першу чергу російського, яке ми отримували раніше.

Тут уже четвертий місяць поспіль робота не припиняється навіть уночі. Від початку повномасштабного вторгнення Черкаський "Азот", а також "РівнеАзот" - стали чи не єдиними потужними виробниками добрив в Україні. Замовлень від аграріїв - безліч. Віктор та його фура на "Азоті" - немов прописалися. Цього разу повезе добрива для господарств Чернігівщини - там черкаську селітру вже з нетерпінням чекають.

Віктор, перевізник:

Це вожу на Ічню, то кажуть, що хороша, я їм кажу: з конвеєра, ще гаряча. Замовили 100 тонн. Сьогодні 75 відвезу і завтра.

В умовах війни та масових відключень світла українські хіміки продовжили працювати, забезпечуючи аграріїв важливою для них продукцією. До того ж ціна українського добрива зараз значно менша за вартість імпортних аналогів. Адже, українські заводи конкурентноздатні завдяки вчасно проведеній модернізації.

Віталій Скляров, голова правління ПрАТ "Черкаси Азот":

Мы начали подгружать предприятие с мая прошлого года. К концу года мы вышли на 90 процентов своей загрузки мощности. И на сегодняшний день мы работаем на таком же уровне. Эта нагрузка мощности может обеспечить наших аграриев на 50 процентов, плюс Ровенский "Азот" - это наверное процентов 70.

Втім на "Азоті" не приховують - із початком вторгнення підприємство ледь трималося на плаву, керівництву довелося докласти чимало зусиль, щоб виробництво не зупинилося взагалі, адже робота хімічного гіганта важлива для продовольчої безпеки країни.

Віталій Скляров, голова правління ПрАТ "Черкаси Азот":

Высокий урожай зависит от количества азота внесенного в землю - тут прямая зависимость. Если станет наше предприятие, мы будем зависимы от минеральных удобрений, которые поступают из-за границы , а это уже другая математика по стоимости зерна.

У першому кварталі року найбільший український виробник азотних добрив - виготовив понад півмільярда тонн продукції - це на третину більше, ніж минулого року. І це попри те, що два з чотирьох заводів холдингу - Сєвєродонецький "Азот" і "Стирол" - знаходяться на тимчасово окупованих територіях і не працюють, а інші підприємства потерпали від бойових дій.

Олег Арестархов, директор з корпоративних комунікацій "Group DF":

Ви знаєте, українська хімічна галузь продемонструвала неймовірну живучість під час війни. Коли імпортери припинили поставки, були зруйновані логістичні ланцюжки - наші хіміки зробили все можливе, щоб забезпечити посівну, щоб забезпечити добривами всіх фермерів.

А ще саме зараз - вітчизняний виробник тепер має всі шанси стати повноцінним гравцем на європейському ринку, стверджують фахівці хімічної галузі. Особливо на тлі закриття ринку ЄС для хімкомпаній рф та Білорусі. Україна забезпечує себе добривами, але й шукає шляхів, як наростити експорт до європейських країн.

Ігор Гольченко, віцепрезидент Союзу хіміків України:

Українська хімічна галузь почала інтегруватися у виробництво промислових товарів у Європі, тобто стає одним з ланцюжків цієї виробничої бази. Як результат ми вже бачимо хімічну галузь України на мапі хімічної індустрії Євросоюзу.

Втім і росія не втрачає надії продати свої дешеві добрива, попри обмеження. Питання про запуск аміакопроводу - постійно підіймається на переговорах щодо зернової угоди. Та й без нього російські добрива в обхід санкцій продовжують потрапляти на європейські ринки - завдяки перемаркуванню продукції, підробці сертифікатів походження і продаж через сусідні, дружні до росії азійські країни.

Данило Гетманцев, голова податкового комітету Верховної Ради України:

Добрива - це не той продукт, ланцюг якого можна чітко відслідкувати. Тому відбувається звичайний обхід санкцій. В цій парадигмі федерація зараз існує і виживає. Але, на жаль, бізнес в різних країнах по-різному ставиться до ризиків співпраці з агресором і моральної сторони, та своєї вигоди.

Олег Арестархов, директор з корпоративних комунікацій "Group DF":

Ми вважаємо, що держава має зробити певні протекціоністські кроки, для того, щоб захистити. Тому що не секрет, що імпорт просто прибиває робочі місця. Коли ви купляєте російські добрива - це означає, що ви стимулюєте російську економіку.

Неконтрольований імпорт з рф вбиває робочі місця, кажуть експерти. Та що найголовніше - українського виробника, який є опорою для аграрної галузі держави.

Ігор Гольченко, віцепрезидент Союзу хіміків України:

Євросоюз розробляє механізми застосування, так би, мовити, екстериторіальної юрисдикції щодо обходу санкцій з боку росії та інших, третіх країн, які допомагають у таких недружніх діях.

Втім, пріорітетом для вітчизняних виробників добрив залишаються, у першу чергу, українські аграрії. Це запорука продовольчої безпеки країни в умовах війни.