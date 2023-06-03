Україна відкрила гуманітарний коридор для мешканців Бєлгородщини (відео) [ Редагувати ]
Російські війська продовжують хаотично обстрілювати Бєлгородську область. Через загрозу для цивільного населення Україна відкрила для мирних росіян гуманітарні коридори. Про це заявив Легіон "Свобода России".
Путінські військові продовжують хаотичний обстріл Білгородщини. Намагаючись хоч якось завдати удару по наших силах ворог вогнем заливає населені пункти, не зважаючи на громадянські втрати.
Вже сьогодні були удари артилерії по населених пунктах Шебекіно, Нова Таволжанка, Муром та інші...
Для проведення інформаційних операцій до району бойових дій перекинуто спеціальний тік-ток підрозділ "Ахмат".
Це спеціальні сили, які використовують путінські генерали виключно для створення постановочних відео.
З огляду на загрозу для цивільного населення Легіон "Свобода России" погодив з українським командуванням відкрити гуманітарні коридори для бєлгородців, які страждають від обстрілів армії режиму.
Тому всіх кому потрібна допомога за добровільною згодою можуть бути евакуйовані вглиб України для надання притулку та всіх необхідних базових потреб.
Для цього треба підійти до представників Легіону "Свобода Росії" або Російського Добровольчого Корпусу та попросити про притулок.
по темі
На східному напрямку фронту росіяни намагаються проводити ротацію під прикриттям інтенсивного вогню. При цьому кількість боєзіткнень залишається невеликою. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий
Збройні сили України впродовж останніх днів призупинили просування на флангах на Бахмутському напрямку. Про це заявив "Українській правді "командувач Сухопутних військ Олександр Сирський
За минулу добу 28 травня українські захисники знищили в Україні ще 430 вояків армії окупанта, 4 танки та 10 артилерійських систем. Про це повідомив Генштабу ЗСУ
Російські окупанти атакують на флангах в районі Бахмута та почали наступати в районі Вугледара. Тривають запеклі бої за Мар'їнку. Про це повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 29 травня
У Бєлгородській області рф відбувається військова операція Російського добровольчого корпусу та Легіону "Свобода Росії", мета якої - відтягнути частину військ російської федерації з фронту до Бєлгородської області. Про це заявив Олександр "Фортуна", начальник штабу Російського Добровольчого Корпусу
На Запорізькому напрямку російські окупанти перебувають у обороні та готуються до українського контрнаступу. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов