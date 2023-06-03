Російські війська продовжують хаотично обстрілювати Бєлгородську область. Через загрозу для цивільного населення Україна відкрила для мирних росіян гуманітарні коридори. Про це заявив Легіон "Свобода России".

Путінські військові продовжують хаотичний обстріл Білгородщини. Намагаючись хоч якось завдати удару по наших силах ворог вогнем заливає населені пункти, не зважаючи на громадянські втрати. Вже сьогодні були удари артилерії по населених пунктах Шебекіно, Нова Таволжанка, Муром та інші... Для проведення інформаційних операцій до району бойових дій перекинуто спеціальний тік-ток підрозділ "Ахмат". Це спеціальні сили, які використовують путінські генерали виключно для створення постановочних відео.

З огляду на загрозу для цивільного населення Легіон "Свобода России" погодив з українським командуванням відкрити гуманітарні коридори для бєлгородців, які страждають від обстрілів армії режиму.

Тому всіх кому потрібна допомога за добровільною згодою можуть бути евакуйовані вглиб України для надання притулку та всіх необхідних базових потреб.

Для цього треба підійти до представників Легіону "Свобода Росії" або Російського Добровольчого Корпусу та попросити про притулок.