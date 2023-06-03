У Нікополі в розпалі ремонт доріг, вже виконали понад 20 відсотків від запланованого.

Понад 7 годин - повітряна тривога. Так мешканці Нікопольського району, що на Дніпропетровщині, провели сьогоднішню ніч. Була загроза артилерійського обстрілу. Утім минулося без атак. Тим часом в райцентрі - місті Нікополі продовжується ліквідація попереднього ворожого обстрілу. Як і чим живе місто між тривогами та залпами окупантів ?

Російський снаряд зніс майже пів будинку пана Володимира. Днями, по району, де він проживає, окупанти завдали чергового удару.

Володимир, житель Нікополя:

Раз в неділю в наш район прилітає. 15 числа було у сусідів пряме влучання, хата горіла. Тут дві хати горіло.

Після влучання ворожих снарядів мало що залишається цілим, розповідає нікопольчанин і показує посічений гараж та автівку.

Чоловіка врятувало те, що в момент обстрілу він вже був на роботі, інакше б, зізнається, осколки б зачепили і його. Показує нам кімнату, куди прийшовся удар.

Тут комп'ютерний стіл стояв. Нічого не залишилося.

Тут чоловік проводить майже весь вільний час. Має хобі - моделювання. Та вцілілих макетів не залишилося, все розтрощили металеві уламки. Єдине, що стоїть майже не ушкодженим - корабель "Перемога". У цьому Володимир вбачає гарний знак.

- Протягом 2,5 років збирав. Кожного тижня приходила деталь із журналом - 52 номери, 52 тижні. - Що це за модель? - Французька "Вікторія".

Під час одного з останніх обстрілів поранення отримали й двоє чоловіків.

Сергій, медичний директор лікарні:

Той, що постарше, 55 років - у дуже важкому стані. З пораненням голови, ока. Його направили до Дніпра. Інший пацієнт - легкий стан. Осколкові поранення тулуба, кінцівки верхньої. Він буде лікуватися амбулаторно.

Життя нікопольців лікарям доводиться рятувати теж під обстрілами, під канонаду ворожих залпів. Як власне, і люди, медики вже призвичаїлися до таких умов, кажуть, то їх обов'язок.

Сергій, медичний директор лікарні:

Вся держава так працює, не тільки місто Нікополь. Так, можливо, ми на передовій, під час бойових дій, нам складніше, але під час обстрілів ми теж виконуємо свою роботу. У нас працює операційна, ми надаємо весь обсяг медичної допомоги, не зважаючи на ці сирени, на ці обмеження, які повинні бути для цивільного населення.

Чи не щодня з 7 ранку і до 16 на робочому місці й комунальники.

Вікторія, співробітниця комунального підприємства:

Зараз по місту стоїть загроза артобстрілу. Ми чули вибухи в місті, але працюємо.

Комунальники Нікополя з початком війни стали багатопрофільними фахівцями. Їх нині залучають і до ліквідації наслідків обстрілів. А ще вони щодня прибирають, озеленюють та відновлюють своє місто.

Вікторія, співробітниця комунального підприємства:

Щоб люди бачили, що треба жити далі, що майбутнє у нас буде гарне, що все буде Україна.

У Нікополі в розпалі ремонт доріг, вже виконали понад 20 відсотків від запланованого. На черзі приведення до ладу водовідведення. І це попри щоденну ліквідацію наслідків постійних обстрілів. Резервний фонд для відновлення пошкодженого майна понад 40 мільйонів гривень. Частково, потреби у будівельних матеріалах покривають благодійні фонди. До того ж жителям міста надають і фінансову допомогу.

Олександр Саюк, міський голова Нікополя:

Зараз в нас йде прийом документів на 6600 грн на одну особу в сім'ї. Вже оформлено за місяць десь близько 20 тисяч мешканців міста Нікополя. Цю роботу почали ще у 2022 році. І Червоний Хрест і інші фонди надали майже 100 мільйонів допомоги у місті Нікополі.

На сьогодні у Нікополі залишається жити близько половини населення від довоєнної кількості. І останнім часом на вулицях все частіше чути дитячий сміх.