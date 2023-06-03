Більше контролю - менше корупції. В Україні відтепер водійські права отримують складніше. Тести залишились ті ж, а ось контроль жорсткіший. Усе під прицілом додаткової відеокамери зі звукозаписом. Нові правила працюють в Україні.

На скільки ефективне нововведення в сервісних центрах, і як працює експеримент з'ясовувала Христина Гашенко.

У залі львівського сервісного центру на іспит чекає шестеро людей. Серед них і Єлизавета. Дівчина тут вдруге. Перший раз скласти тести їй не вдалося. Отримати потрібний результат іншим, можливим, шляхом Єлизавета і не планувала.

Єлизавета Кузь, кандидатка у водії:

Корупцію потрібно викорінювати, оскільки це не є хороша річ. Я думаю, що корупція - це найгірше, що є в Україні.

Щоб не допустити нечесних схем під час іспиту, у сервісних центрах посилили контроль як за кандидатами, так і за адміністраторами.

Христина Гашенко, кореспондентка:

Телефони та інші гаджети у кандидатів адміністратор не забирає. Але списати не вдасться. За учасниками іспиту пильно стежать відеокамери.

І відтепер їх суттєво побільшає. Замість однієї - як було раніше - встановлять одразу чотири. З усіх боків. Аби після іспиту від кандидатів до адміністратора не виникало питань, працівник центру під час тестувань сидить за своїм робочим столом.

Олег Нагірняк, адміністратор Львівського сервісного центру:

Фокус камер, які знімають навхрест, відповідно знімають повністю екзаменаційний клас і будь-які дії кандидатів у водіїв під час самого теоретичного іспиту. Це можна проглянути на будь-якій з камер. Ще й звук досить такий якісний. Камери досить якісні, тобто картинка дуже класна.

Запис відео іспиту в сервісному центрі зберігатиметься протягом трьох місяців. Переглянути його можуть як адміністратор, так і кандидат.

Більше контролю буде і під час практичного іспиту. Замість двох відеокамер - за водієм та адміністратором стежитимуть чотири.

Орест Шавало, адміністратор Львівського сервісного центру:

Водія буде повністю знімати, буде знімати його ноги, як він керує автомобілем, педалями. Так само, якщо тут машина сервісного центру, то вона знімає екзаменатора, що сидить з боку, перевіряє, чи немає втручання, чи не дає якихось підказок. Все це буде фіксуватися.

Під час 20-хвилинного іспиту у кандидата є право на три помилки. Їх за новими правилами записуватимуть не на папері, як було раніше, а в планшет. Та поки таких гаджетів у екзаменаторів немає.

Також поки що немає і додаткових відеокамер в автомобілях. Тому наразі іспити складають за старою схемою.

Сергій Бобра, головний спеціаліст зі зв'язків з громадськістю регіонального сервісного центру МВС у Львівській обл.:

Наразі ще невідомо, коли будуть обладнані машини всіма 4 камерами. Буде проведена централізована закупівля, і відповідно переможець тендеру буде встановлювати ці камери в автомобілі.

Всього в Україні зі 148 сервісних центрів залишать лише 55 хабів. На Львівщині приймати іспити за новими правилами може лише половина таких підрозділів. Передусім кандидати мають записатися в електронну чергу. Вибрати дату та час система дозволяє на 2 тижні вперед.

Віталій Овчар, діловод територіального сервісного центру:

Показує всі вільні години, вільні дні. Якщо немає - значить розібрали. Або онлайн, або через термінал.

Посилення контролю за отриманням водійських прав неабияк зменшить можливі маніпулятивні схеми під час їх отримання, впевнений громадський активіст Святослав Літинський. За даними опитувань, які він проводив до початку війни, водійське посвідчення коштувало близько 7 тисяч гривень. Щоб максимально унеможливити корупцію, на думку Святослава, потрібно процес складання іспитів зробити більш прозорим.

Святослав Літинський, громадський активіст:

Доступ до тих відео буде мати лише сервісний центр МВС і особа, яка скаржиться. Якщо скажімо, я даю хабар або сервісний центр приймає той хабар, то немає зацікавленої особи, яка подасть скаргу на це. Вихід є - робити відео публічними.

Контроль за сервісними центрами та кандидатами буде, запевняють у головному сервісному центрі України. Відео іспитів перевірятиме спеціальна служба МВС.

Микола Рудик, начальник Головного сервісного центру МВС України:

Буде ще додано певний структурний підрозділ МВС, який буде так само мати можливість проконтролювати й відео в екзаменаційному класі з прослуховуванням інформації певної можливої дискусії, так само в автомобілях. Я зацікавлений в прозорості як керівник головного сервісного центру.

Експеримент триватиме у Львівській, Київській, Одеській та Вінницькій областях протягом 2 місяців. Натомість обіцяні додаткові відеокамерами контролю на автівках та програму розпізнавання обличчя кандидатів на комп'ютерах обіцяють встановити до кінця року.