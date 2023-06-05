Окупанти завезли в Мелітополь професійних "кротів" [ Редагувати ]
ФСБ рф привезла в Мелітополь Запорізької області загони професійних "кротів". Вони допомагатимуть в полюванні на патріотів та партизанів. Про це повідомляється у Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.
ФСБ завезли у Мелітополь загони навчених шпигунів.
Федоров нагадав про те, що в місті можна спокійно висловлювати свою думку мова не йде давно.
А тепер ще й в різних районах міста спеціально навчені "нелюди" вишукують патріотично настроєних громадян. З якою метою це робиться та що може очікувати на наших людей залишається тільки здогадуватись.
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