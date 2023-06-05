ФСБ рф привезла в Мелітополь Запорізької області загони професійних "кротів". Вони допомагатимуть в полюванні на патріотів та партизанів. Про це повідомляється у Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

ФСБ завезли у Мелітополь загони навчених шпигунів.

Федоров нагадав про те, що в місті можна спокійно висловлювати свою думку мова не йде давно.