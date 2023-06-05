Українська армія переходить до наступальних дій на деяких напрямках, а епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Ми продовжуємо оборону, яку почали 24 лютого 2022. Оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії. Тому, на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій. Зокрема, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог в обороні, хоче утримати позиції.

Маляр повідомила, що у понеділок, 5 червня, війська Оперативно стратегічного угруповання військ "Хортиця" здійснюють наступальні дії на східному фронті.

"Попри жорсткий опір та спроби противника утримати займані рубежі і позиції наші частини у ході ведення боїв просунулися вперед на декількох напрямках:

Оріхово-Василівка, Парасковіївка від 200-1600 м

Іванівське, Кліщіївка від 100 -700 м".

На півдні, за словами заступниці глави Міноборони України, ворог перебуває в обороні. Там тривають "бої місцевого значення".

Телеграм-канал "Бахмутський демон", який ведуть бійці ЗСУ, повідомив ввечері, що просування "+1,5 кілометра."